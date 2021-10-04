У программистов по поводу глобального сбоя в ФБ в ходу версия о криворукости.Вот что пишет канал «Код Дурова ()»:«Примерно за 5 минут до падения Facebook (а также Instagram и WhatsApp) Cloudflare зафиксировал шквал обновлений BGP (в основном отмену маршрутов) для ASN Facebook.- По словам многочисленных экспертов (например, с Reddit), вероятнее всего это следствие массового обновления маршрутизаторов в сети Facebook (судя по всему, «кривого»).– Падение маршрутизаторов «положило» всю сеть Facebook и оборвало связь между всеми сервисами компании, в том числе внутренними, а также с DNS.– Вероятнее всего, обновление накатывали удалённо, однако теперь сотрудникам компании остро необходим физический доступ ко всем «убитым» маршрутизаторам во всех дата-центрах на каждой точке присутствия Facebook.– От того, сможет ли Facebook обеспечить оперативный физический доступ компетентных сотрудников с соответствующим уровнем авторизации, зависят сроки устранения сбоя.– Ситуация усугубляется пандемией, ведь Facebook, похоже, нужно одновременно отправить значительное количество сотрудников в разные точки планеты. Физически.Напомним, что у сотрудников компании возникли проблемы с доступом на собственные объекты».