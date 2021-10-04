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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9884988598869887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:29

  MASolomko написав:Явно сьогодні щось пороблено...

Так говорят что все ой-ти гиганты лежат - типа мордокниги, амазона вацапа, инсты, плейстейшн, нетфликса и т.п. так что вам еще повезло что хотт 5 орехов успели дать потому как а вдруг мы завтра проснемся в мире где все по другому. Без ой-ти ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:35

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Так говорят что все ой-ти гиганты лежат - типа мордокниги, амазона вацапа, инсты, плейстейшн, нетфликса и т.п. так что вам еще повезло что хотт 5 орехов успели дать потому как а вдруг мы завтра проснемся в мире где все по другому. Без ой-ти


В начале месяца опять "файрволы чинят", в сентябре была похожая картина, у амазон сервисом сначала США потом Европа лежала.

К тому-же на фейсбук-апи много чего крутится, и 5xx ошибка сервисом часто приводит к неработоспособности других приложений, в том числе веб версий.
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 04 жов, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:42

Re: Альфа-Банк

Flamingo, остальные 45 орешков Укрпочтой ожидать? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:55

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Явно сьогодні щось пороблено...

Так говорят что все ой-ти гиганты лежат - типа мордокниги, амазона вацапа, инсты, плейстейшн, нетфликса и т.п. так что вам еще повезло что хотт 5 орехов успели дать потому как а вдруг мы завтра проснемся в мире где все по другому. Без ой-ти ;)

Зображення

Вот ещё:
Не работают сайты американских и российских бирж - Nyse, Nasdaq, Moex
К интернет-ресурсам нет доступа из разных точек планеты. В одних регионах ресурсы могут быть доступны, а в других нет.


У программистов по поводу глобального сбоя в ФБ в ходу версия о криворукости.

Вот что пишет канал «Код Дурова (https://t.me/d_code/12453)»:

«Примерно за 5 минут до падения Facebook (а также Instagram и WhatsApp) Cloudflare зафиксировал шквал обновлений BGP (в основном отмену маршрутов) для ASN Facebook.

- По словам многочисленных экспертов (например, с Reddit), вероятнее всего это следствие массового обновления маршрутизаторов в сети Facebook (судя по всему, «кривого»).

– Падение маршрутизаторов «положило» всю сеть Facebook и оборвало связь между всеми сервисами компании, в том числе внутренними, а также с DNS.

– Вероятнее всего, обновление накатывали удалённо, однако теперь сотрудникам компании остро необходим физический доступ ко всем «убитым» маршрутизаторам во всех дата-центрах на каждой точке присутствия Facebook.

– От того, сможет ли Facebook обеспечить оперативный физический доступ компетентных сотрудников с соответствующим уровнем авторизации, зависят сроки устранения сбоя.

– Ситуация усугубляется пандемией, ведь Facebook, похоже, нужно одновременно отправить значительное количество сотрудников в разные точки планеты. Физически.

Напомним, что у сотрудников компании возникли проблемы с доступом на собственные объекты».
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:55

Вкладчик1234

Это и есть обновления файрволов - который происходит на уровне облачного провайдера. Как я выше писал - такую проблему наблюдал в начале сентября с сервисами амазона (AWS).
День пострадают и дальше все будет работать. Конечно криво сделано, по цивильному должно происходить "замещение" - поднимается дублирующий сервис со всеми обновлениями, на него постепенно перенаправляют весь рабочий траффик, когда траффик на старой версии сервиса нулевой, его тушат, так постепенно происходит с каждой единицей сервиса... это давно отработанная техника! Но почему-то ни кто об этом не задумывается и продолжают писать говно...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 00:27

Alfa_Bank на сайте ошибка -- блек по цене графита :mrgreen:
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и тут тоже напутали
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 01:07

Re: Альфа-Банк

только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания :(
зачем это дробление?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 04:13

  Arien написав:только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания :(
зачем это дробление?

Диетологи
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 04:49

  Arien написав:только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания :(
зачем это дробление?

Я так понимаю, оно всегда так было. Но, как мне тут уже справедливо заметили, так плохо получать кешбэк в 8% вместо 1%? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 05:08

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:и тут тоже напутали
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В комментариях статьи указал про эту ошибку. Никто не отреагировал :(

  Arien написав:зачем это дробление?
Раньше было дробление. Потом упразднили и вот теперь снова сделали дробление ряда категорий.
MASolomko
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