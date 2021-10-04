|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 07:50
Shaman написав: maxprofit написав:
Колеги, сенсаційний бонус у жовтні платять за поповнення Уайт та Хам.он чи лише Хам.он ?
по условиям акции и дебетовая виза, и хамелеон
Не только виза. Мастер также.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8343
|2018443
|
|
|49761
|6797718
|
|
|2923
|225631
|
|