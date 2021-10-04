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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9885988698879888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:00

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:Явно сьогодні щось пороблено...

Так говорят что все ой-ти гиганты лежат - типа мордокниги, амазона вацапа, инсты, плейстейшн, нетфликса и т.п. так что вам еще повезло что хотт 5 орехов успели дать потому как а вдруг мы завтра проснемся в мире где все по другому. Без ой-ти ;)

Говорят у привитых всё работало))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:50

  Shaman написав:
  maxprofit написав:Колеги, сенсаційний бонус у жовтні платять за поповнення Уайт та Хам.он чи лише Хам.он ?

по условиям акции и дебетовая виза, и хамелеон


Не только виза. Мастер также.
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  #<1 ... 9885988698879888
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