Alfa_Bank на сайте ошибка -- блек по цене графита
и тут тоже напутали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 00:27
Alfa_Bank на сайте ошибка -- блек по цене графита
и тут тоже напутали
Додано: Вів 05 жов, 2021 01:07
Re: Альфа-Банк
только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания
зачем это дробление?
Додано: Вів 05 жов, 2021 04:13
Додано: Вів 05 жов, 2021 04:49
Додано: Вів 05 жов, 2021 05:08
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 05 жов, 2021 07:50
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:24
Алла не перестаёт держать в тонусе. Ни дня без бага.
На этот раз - поломали совместный сбор денег.
Вы же видите уровень квалификации ваших разработчиков.
Неужели не понятно, что после них надо тщательно тестировать их поделки, а не сразу тащить в прод ?
Хотя - да, какой смысл тратиться на тестеров, если есть бесплатные тестеры - клиенты )
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:30
Re: Альфа-Банк
mustbe, только что открыл реферальную ссылку через мобильный Google Chrome и циклического перенаправления нет.
Может есть какой-то ещё кейс?
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03
Re: Альфа-Банк
ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.
Эпиграф:
Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть.
Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED.
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Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.
Поддержка говорит такое:
П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10"
Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки)
П: "Ви могли не оформлювати"
Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки?
П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."
Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период?
Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить.
И чё теперь делать?
P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..
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