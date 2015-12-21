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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9885988698879888>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 00:27

Alfa_Bank на сайте ошибка -- блек по цене графита :mrgreen:
Зображення
и тут тоже напутали
Зображення
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 01:07

Re: Альфа-Банк

только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания :(
зачем это дробление?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 04:13

  Arien написав:только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания :(
зачем это дробление?

Диетологи
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 04:49

  Arien написав:только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания :(
зачем это дробление?

Я так понимаю, оно всегда так было. Но, как мне тут уже справедливо заметили, так плохо получать кешбэк в 8% вместо 1%? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 05:08

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:и тут тоже напутали
Зображення
В комментариях статьи указал про эту ошибку. Никто не отреагировал :(

  Arien написав:зачем это дробление?
Раньше было дробление. Потом упразднили и вот теперь снова сделали дробление ряда категорий.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 07:50

  Shaman написав:
  maxprofit написав:Колеги, сенсаційний бонус у жовтні платять за поповнення Уайт та Хам.он чи лише Хам.он ?

по условиям акции и дебетовая виза, и хамелеон


Не только виза. Мастер также.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:24

Алла не перестаёт держать в тонусе. Ни дня без бага.
На этот раз - поломали совместный сбор денег.
Циклическое перенаправление на странице
При соединении с old.alfabank.ua произошла ошибка.
Эта проблема может возникать при отключении или запрещении принятия кук.

Вы же видите уровень квалификации ваших разработчиков.
Неужели не понятно, что после них надо тщательно тестировать их поделки, а не сразу тащить в прод ?
Хотя - да, какой смысл тратиться на тестеров, если есть бесплатные тестеры - клиенты )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:30

Re: Альфа-Банк

mustbe, только что открыл реферальную ссылку через мобильный Google Chrome и циклического перенаправления нет.
Может есть какой-то ещё кейс?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:42

О, уже заработало.
Быстро поломали - быстро починили )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03

Re: Альфа-Банк

ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.

Эпиграф:
Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть.
Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED.
---

Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.

Поддержка говорит такое:
П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10"
Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки)
П: "Ви могли не оформлювати"
Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки?
П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."

Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период?
Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить.
И чё теперь делать?

P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..
Savage Mind
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