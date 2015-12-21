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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9885988698879888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:12

Alfa_Bank
АЗС GLUSKO сейчас переименовываются в ULTRA и F+
должен ли начислятся акционный кешбек 5%
на этих ребрендированых заправках ?
J
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
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  #<1 ... 9885988698879888
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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