Alfa_Bank
АЗС GLUSKO сейчас переименовываются в ULTRA и F+
должен ли начислятся акционный кешбек 5%
на этих ребрендированых заправках ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:12
Alfa_Bank
АЗС GLUSKO сейчас переименовываются в ULTRA и F+
должен ли начислятся акционный кешбек 5%
на этих ребрендированых заправках ?
Додано: Вів 05 жов, 2021 13:10
Напомните, пожалуйста, если новую карту (выгода) не активировать, за смс информирование плата списывается?
Востаннє редагувалось vollena71 в Вів 05 жов, 2021 13:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 05 жов, 2021 13:12
Sense SuperApp
В двух последних версиях Sense сломали функцию "Редактировать рабочий стол". Меняешь положение ярлычков на столе, сохраняешь, а ои назад становятся. Пришлось устанавливать старую версию 1.6.4. Так нормально работает
Додано: Вів 05 жов, 2021 13:27
Я вчера писал о лайфхаке как это побороть viewtopic.php?p=5308997#p5308997
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