Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:12
Alfa_Bank АЗС GLUSKO сейчас переименовываются в ULTRA и F+ должен ли начислятся акционный кешбек 5% на этих ребрендированых заправках ?
J
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:10
Напомните, пожалуйста, если новую карту (выгода) не активировать, за смс информирование плата списывается?
Востаннє редагувалось
vollena71
в Вів 05 жов, 2021 13:13, всього редагувалось 2 разів.
vollena71
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:12
В двух последних версиях Sense сломали функцию "Редактировать рабочий стол". Меняешь положение ярлычков на столе, сохраняешь, а ои назад становятся. Пришлось устанавливать старую версию 1.6.4. Так нормально работает
Anatolii
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:27
Anatolii написав:
В двух последних версиях Sense сломали функцию "Редактировать рабочий стол". Меняешь положение ярлычков на столе, сохраняешь, а ои назад становятся. Пришлось устанавливать старую версию 1.6.4. Так нормально работает
Я вчера писал о лайфхаке как это побороть
viewtopic.php?p=5308997#p5308997
Flamingo
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:42
А що тут представник робить? Начебто є, а питання ну вже так вибірково вирішує, що не знаєш, чи варто взагалі їх тут ставити...
Колеги, а чи існує в Альфі якась формалізована процедура замовлення готівки? Може в Сенсі чи ще деінде?
kreuz
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:48
Тут пишуть лише про чат:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 0%BA%D1%83
Та я чомусь не йму йому віри.
kreuz
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:48
в отделении, в чате, по телефону, через перс. менеджера.
Для замовлення готівки зверніться в онлайн-чат в цифровому банку Sense SuperApp або зателефонуйте в контакт-центр за телефоном 0800 50 20 50. Ми доступні 24/7 і завжди раді вам допомогти. Також ви можете звернутися до відділення банку. При собі потрібно мати паспорт та ІПН. При значній сумі додатково можуть знадобитися підтверджуючі документи.
Зняти замовлену суму в касі можливо не раніше, ніж через три робочих дні з дати замовлення
demichh
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:34
Если закрыть единственный пакет Комфорт, можно будет открыть Хамелеон без пакета?
(Ведь Хамелеон имеет все что есть в Комфорте?)
keep
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:34
vollena71 написав:
Напомните, пожалуйста, если новую карту (выгода) не активировать, за смс информирование плата списывается?
Не буде списуватись
Alfa_Bank
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:40
J написав: Alfa_Bank
АЗС GLUSKO сейчас переименовываются в ULTRA и F+
должен ли начислятся акционный кешбек 5%
на этих ребрендированых заправках ?
Акція діє тільки для АЗС GLUSKO, поки змін не було. ULTRA та F+ не приймають участі в акції
Alfa_Bank
Представник банку
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