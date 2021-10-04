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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9886988798889889>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:12

Alfa_Bank
АЗС GLUSKO сейчас переименовываются в ULTRA и F+
должен ли начислятся акционный кешбек 5%
на этих ребрендированых заправках ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:10

Напомните, пожалуйста, если новую карту (выгода) не активировать, за смс информирование плата списывается?
Востаннє редагувалось vollena71 в Вів 05 жов, 2021 13:13, всього редагувалось 2 разів.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:12

Sense SuperApp

В двух последних версиях Sense сломали функцию "Редактировать рабочий стол". Меняешь положение ярлычков на столе, сохраняешь, а ои назад становятся. Пришлось устанавливать старую версию 1.6.4. Так нормально работает
Anatolii
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:27

  Anatolii написав:В двух последних версиях Sense сломали функцию "Редактировать рабочий стол". Меняешь положение ярлычков на столе, сохраняешь, а ои назад становятся. Пришлось устанавливать старую версию 1.6.4. Так нормально работает

Я вчера писал о лайфхаке как это побороть viewtopic.php?p=5308997#p5308997
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:42

Re: Альфа-Банк

А що тут представник робить? Начебто є, а питання ну вже так вибірково вирішує, що не знаєш, чи варто взагалі їх тут ставити...

Колеги, а чи існує в Альфі якась формалізована процедура замовлення готівки? Може в Сенсі чи ще деінде?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:48

Re: Альфа-Банк

Тут пишуть лише про чат: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 0%BA%D1%83

Та я чомусь не йму йому віри.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:48

kreuz

в отделении, в чате, по телефону, через перс. менеджера.
Для замовлення готівки зверніться в онлайн-чат в цифровому банку Sense SuperApp або зателефонуйте в контакт-центр за телефоном 0800 50 20 50. Ми доступні 24/7 і завжди раді вам допомогти. Також ви можете звернутися до відділення банку. При собі потрібно мати паспорт та ІПН. При значній сумі додатково можуть знадобитися підтверджуючі документи.
Зняти замовлену суму в касі можливо не раніше, ніж через три робочих дні з дати замовлення
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:34

Re: Альфа-Банк

Если закрыть единственный пакет Комфорт, можно будет открыть Хамелеон без пакета?
(Ведь Хамелеон имеет все что есть в Комфорте?)
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:34

  vollena71 написав:Напомните, пожалуйста, если новую карту (выгода) не активировать, за смс информирование плата списывается?

Не буде списуватись
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:40

  J написав:Alfa_Bank
АЗС GLUSKO сейчас переименовываются в ULTRA и F+
должен ли начислятся акционный кешбек 5%
на этих ребрендированых заправках ?

Акція діє тільки для АЗС GLUSKO, поки змін не було. ULTRA та F+ не приймають участі в акції
Alfa_Bank
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