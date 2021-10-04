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Альфа-Банк
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:42
Savage Mind написав:ПОВТОРНО
: Вопрос представителю банка.
Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.
P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:46
Alfa_Bank написав:
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється...
В приложении можно было бы реализовать какое-то уведомление при переводе операции в рассрочку ближе к РД. Не?..
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:52
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється...
В приложении можно было бы реализовать какое-то уведомление при переводе операции в рассрочку ближе к РД. Не?..
Мабуть не ближе к РД, а после РД.
Бо оформление после уж как-то совсем странно у них реализовано.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:07
Alfa_Bank написав: Savage Mind написав:ПОВТОРНО
: Вопрос представителю банка.
Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.
P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити
Задолженность расчётного периода: 29 620,39из этой суммы
в рассрочке платежи на 16 729,31
Если я буду гасить рассрочки, сумма расчётного периода уменьшится ?
Почему сумма для погашения списывается с кредитной карты RED???
Выходит я 2 раза теперь плачу за транзакцию!
1-ый раз при покупке товара/услуги
2-ой раз при погашении в счёт кредитных средств.
З.Ы. Техподдержка в Сенсе не отвечает с утра вообще!!!
Востаннє редагувалось Savage Mind
в Вів 05 жов, 2021 15:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:12
до какого числа нужно вносить минимальный платеж по кредитке хамелион?
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