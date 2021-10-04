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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9886988798889889

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Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:42

  Savage Mind написав:ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.

Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.

P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..

Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється...
В приложении можно было бы реализовать какое-то уведомление при переводе операции в рассрочку ближе к РД. Не?.. :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:52

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється...
В приложении можно было бы реализовать какое-то уведомление при переводе операции в рассрочку ближе к РД. Не?.. :)


Мабуть не ближе к РД, а после РД.
Бо оформление после уж как-то совсем странно у них реализовано.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:07

  Alfa_Bank написав:
  Savage Mind написав:ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.

Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.

P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..

Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити

Задолженность расчётного периода: 29 620,39
из этой суммы в рассрочке платежи на 16 729,31
Если я буду гасить рассрочки, сумма расчётного периода уменьшится ?

Почему сумма для погашения списывается с кредитной карты RED???
Выходит я 2 раза теперь плачу за транзакцию!
1-ый раз при покупке товара/услуги
2-ой раз при погашении в счёт кредитных средств.

З.Ы. Техподдержка в Сенсе не отвечает с утра вообще!!!
Востаннє редагувалось Savage Mind в Вів 05 жов, 2021 15:13, всього редагувалось 2 разів.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:12

до какого числа нужно вносить минимальный платеж по кредитке хамелион?
J
 
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