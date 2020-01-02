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Альфа-Банк
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:42
Savage Mind написав:ПОВТОРНО
: Вопрос представителю банка.
Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.
P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:46
Alfa_Bank написав:
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється...
В приложении можно было бы реализовать какое-то уведомление при переводе операции в рассрочку ближе к РД. Не?..
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:52
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється...
В приложении можно было бы реализовать какое-то уведомление при переводе операции в рассрочку ближе к РД. Не?..
Мабуть не ближе к РД, а после РД.
Бо оформление после уж как-то совсем странно у них реализовано.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:07
Alfa_Bank написав: Savage Mind написав:ПОВТОРНО
: Вопрос представителю банка.
Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.
P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити
Задолженность расчётного периода: 29 620,39из этой суммы
в рассрочке платежи на 16 729,31
Если я буду гасить рассрочки, сумма расчётного периода уменьшится ?
Почему сумма для погашения списывается с кредитной карты RED???
Выходит я 2 раза теперь плачу за транзакцию!
1-ый раз при покупке товара/услуги
2-ой раз при погашении в счёт кредитных средств.
З.Ы. Техподдержка в Сенсе не отвечает с утра вообще!!!
Востаннє редагувалось Savage Mind
в Вів 05 жов, 2021 15:17, всього редагувалось 3 разів.
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Savage Mind
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:12
до какого числа нужно вносить минимальный платеж по кредитке хамелион?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:17
Уважаемый Альфа банк, простите, но вы еб*нулись. Пытаетесь насильно пересадить людей на новое приложение, за неиспользование которого в договоре предусмотрен штраф! 3d-редизайн сайта - какому альтернативно одаренному показалось в 2021 это хорошей идеей? Не вполне адекватные тарифы, по которым бесплатная кредитка выгоднее премиальной карты.
Черт, я все больше понимаю, что моно обречен был взлететь. На фоне всего вокруг, достаточно было сделать нормально.
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node
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:21
node написав:
новое приложение, за неиспользование которого в договоре предусмотрен штраф!
Как интересно. А сколько времени нужно не пользоваться, чтобы штраф пришёл? Хотя бы месяц дают?
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moveton
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:40
Flamingo написав: Anatolii написав:
В двух последних версиях Sense сломали функцию "Редактировать рабочий стол". Меняешь положение ярлычков на столе, сохраняешь, а ои назад становятся. Пришлось устанавливать старую версию 1.6.4. Так нормально работает
Я вчера писал о лайфхаке как это побороть viewtopic.php?p=5308997#p5308997
Пропала и возможность изменения картинки ярлыка...
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:54
Amethyst написав: moveton написав:
Нет. В том-то и дело
Нет. Проводки таки нуна смотреть в Выписке
А лайфКак просто грит, шо проводка однозначно скоро будет
Это ж картинка, а суть нуна таки в Выписке смотреть
Наконец, добрался до МАБ. Показывает в таком порядке:
Створено Тип платежу Статус Завершення Сума
01.10.2021 22:13 Переказ з карти на карту через мобільний додаток Завершена 01.10.2021 + 100,00 UAH
01.10.2021 22:15 Платіж online між картами Підтверджена 04.10.2021 + 100,00 UAH
Т.е. с Мони на белую завершена была сразу вечером в пятницу, а с белой на хамон завершена была только в понедельник. Получается, что, хоть лайфхак и утверждал обратное, всё таки в начале отрабатывается зачисление, а только потом расход. Причём, расход может быть сильно позже. Значит, действительно, можно смотреть только на текущий баланс и не париться.
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moveton
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Додано: Вів 05 жов, 2021 15:58
Коллеги! Бесплатные рассрочки на полгода ещё работают?
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