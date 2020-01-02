Savage Mind написав:

: Вопрос представителю банка.Эпиграф:Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть.Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED.---Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.Поддержка говорит такое:П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10"Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки)П: "Ви могли не оформлювати"Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки?П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период?Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить.И чё теперь делать?P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..