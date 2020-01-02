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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9887988898899890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:02

  Alfa_Bank написав:
  Savage Mind написав:ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.

Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити

Задолженность расчётного периода: 29 620,39
из этой суммы в рассрочке платежи на 16 729,31
Если я буду гасить рассрочки, сумма расчётного периода уменьшится ?

Почему сумма для погашения списывается с кредитной карты RED???
Выходит я 2 раза теперь плачу за транзакцию!
1-ый раз при покупке товара/услуги
2-ой раз при погашении в счёт кредитных средств.

З.Ы. Техподдержка в Сенсе не отвечает с утра вообще!!!

Так, сума буде зменшуватись.
Перший раз ви розраховувались кредитними коштами, а другий раз вже своїми. Тому сплачуєте ви тільки 1 раз. Ваш чат могли передати працівникам, що працюють в режимі офлайн, тому відпишуть вам пізніше, але вам точно нададуть відповідь на всі питання
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:04

  J написав:до какого числа нужно вносить минимальный платеж по кредитке хамелион?

До розрахункової дати (дата підписання договору)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:05

  node написав:Уважаемый Альфа банк, простите, но вы еб*нулись. Пытаетесь насильно пересадить людей на новое приложение, за неиспользование которого в договоре предусмотрен штраф!

Яку комісію маєте на увазі?
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:06

  Карамболь написав:Коллеги! Бесплатные рассрочки на полгода ещё работают?

По кредитним карткам працюють
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:07

  Aps написав:
  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється...
В приложении можно было бы реализовать какое-то уведомление при переводе операции в рассрочку ближе к РД. Не?.. :)


Мабуть не ближе к РД, а после РД.
Бо оформление после уж как-то совсем странно у них реализовано.

Пропозиція доволі цікава, подумаємо над цим обов'язково
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:15

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Мабуть не ближе к РД, а после РД.
Я запросы на рассрочку подал до РД, но рассрочка фактически подключилась после РД, когда была посчитана сумма для льготного периода.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:24

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Коллеги! Бесплатные рассрочки на полгода ещё работают?

По кредитним карткам працюють

Окрім Хамелеону, звісно ж)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:25

Рд 5 число (сегодня),деньги на Ред карту заброшены вчера сэпом,пол шестого вечера рассрочки не погасились,так должно быть?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:26

Alfa_Bank
Яку комісію маєте на увазі?

Перевод собственных средств с хамелеона на любую карту, даже собственную, через альфа мобайл или веб-банкинг (который, несмотря на прекращение поддержки, традиционно рекомендуют как резервный инструмент в случае частых сбоев sense). Просто отвратительные методы.
node
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:34

  Savage Mind написав:ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.

Эпиграф:
Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть.
Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED.
---

Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала.
Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.

Поддержка говорит такое:
П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10"
Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки)
П: "Ви могли не оформлювати"
Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки?
П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."

Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период?
Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить.
И чё теперь делать?

P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..


если хотите остаться в грейсе то вам нужно будет гасить ту сумму которая сформировалась. сумма переплаты учтется при формировании задолженности РП в следующем месяце. у вас фактически для трат октября грейс будет до 30 дней так как траты октября вы загасите увеличенным плтежом. или вообще будут свои деньги на счету если в октябре потратите меньше чем сумма этих рассрочек.
mephala
 
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