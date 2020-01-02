Savage Mind написав:ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.
Дата для пільгового періоду була сформована раніше, ніж у вас були офрмленні розстрочки. Після формування платежу сума пільгового періоду вже не змінюється, тому якщо хочете скористатись пільговим періодом, розстрочки треба також погасити
Задолженность расчётного периода: 29 620,39 из этой суммы в рассрочке платежи на 16 729,31 Если я буду гасить рассрочки, сумма расчётного периода уменьшится ?
Почему сумма для погашения списывается с кредитной карты RED??? Выходит я 2 раза теперь плачу за транзакцию! 1-ый раз при покупке товара/услуги 2-ой раз при погашении в счёт кредитных средств.
З.Ы. Техподдержка в Сенсе не отвечает с утра вообще!!!
Так, сума буде зменшуватись. Перший раз ви розраховувались кредитними коштами, а другий раз вже своїми. Тому сплачуєте ви тільки 1 раз. Ваш чат могли передати працівникам, що працюють в режимі офлайн, тому відпишуть вам пізніше, але вам точно нададуть відповідь на всі питання
Перевод собственных средств с хамелеона на любую карту, даже собственную, через альфа мобайл или веб-банкинг (который, несмотря на прекращение поддержки, традиционно рекомендуют как резервный инструмент в случае частых сбоев sense). Просто отвратительные методы.
Savage Mind написав:ПОВТОРНО: Вопрос представителю банка.
Эпиграф: Оформил я Хамеллиона, в воскресенье (03.10.2021), утром пораньше что б не забыть. Именно 3-го, что б всё ровно было, как у RED. ---
Увидел также возможность перевести в рассрочку несколько платежей (с 26.09 по 29.09) по RED-у и сделал это без задних мыслей. Альфа рассрочки выдала. Но оказывается, сумма задолженности расчётного периода была уже сформировна и рассрочки на неё не подействовали.
Поддержка говорит такое: П: "У вас оформились розсрочки 04.10, а платіж сформувався 01.10" Я: и что мне теперь платить два раза? (и платёж и россрочки) П: "Ви могли не оформлювати" Я: Так система ж позволила.. Можете просто аннулировать эти россрочки? П: "Для вирішення цого питання підключаю коллег, ... відповідь завтра."
Может заблокируете россрочи в день +/- формирования платеж за период? Или чтоб задним числом платёж по рассрочке списывался, раз позволяет её оформить. И чё теперь делать?
P.S. Сегодня (05.10), техподдержка не реагирует вообще..
если хотите остаться в грейсе то вам нужно будет гасить ту сумму которая сформировалась. сумма переплаты учтется при формировании задолженности РП в следующем месяце. у вас фактически для трат октября грейс будет до 30 дней так как траты октября вы загасите увеличенным плтежом. или вообще будут свои деньги на счету если в октябре потратите меньше чем сумма этих рассрочек.