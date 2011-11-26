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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9888988998909891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:11

  novichok написав:Рд 5 число (сегодня),деньги на Ред карту заброшены вчера сэпом,пол шестого вечера рассрочки не погасились,так должно быть?

Щомісячна плата за розстрочки списується автоматично в розрахункову дату (зазвичай ввечері)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:13

  node написав:Alfa_Bank
Яку комісію маєте на увазі?

Перевод собственных средств с хамелеона на любую карту, даже собственную, через альфа мобайл или веб-банкинг (который, несмотря на прекращение поддержки, традиционно рекомендуют как резервный инструмент в случае частых сбоев sense). Просто отвратительные методы.

Так це не штраф. Комісія на цих ресурсах була завжди, а з Сенса її просто прибрали. Ніякі штрафи не вводились
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10986
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:43

  novichok написав:Рд 5 число (сегодня),деньги на Ред карту заброшены вчера сэпом,пол шестого вечера рассрочки не погасились,так должно быть?


вы хотите их принудительно погасить или как?
если принудительно то они сами по себе не гасятся. их нужно закрыть.
тогда сумма рассрочек добавится к общей задолженности и вот ее гасить нужно сепом.
если же вы о ежемесячном переносе частей то они переносятся с рассрочки на основную задолженность в момент биллинга (РД). и добавляются к сумме долга за РП.
который и нужно будет погасить через месяц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:44

  Alfa_Bank написав:
  node написав:Перевод собственных средств с хамелеона на любую карту, даже собственную, через альфа мобайл или веб-банкинг (который, несмотря на прекращение поддержки, традиционно рекомендуют как резервный инструмент в случае частых сбоев sense). Просто отвратительные методы.

Так це не штраф. Комісія на цих ресурсах була завжди, а з Сенса її просто прибрали. Ніякі штрафи не вводились

В https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf прямо первый пункт пока ещё говорит, что с дебеток в МАБ переводы за небольшими исключениями бесплатны. Вот за Sense действительно в большинстве случаев комиссии. На хамоне стало наоборот.
Почему "штраф за неиспользование Sense" - это плохо, а "штраф за неиспользование МАБ" - отлично, тут дело тёмное. Тем более, что эталоном возводится Моня, в котором, если не пользоваться его приложением, то переводы разве что через отделение Универсалбанка и вряд ли бесплатно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:46

  mephala написав:
  novichok написав:Рд 5 число (сегодня),деньги на Ред карту заброшены вчера сэпом,пол шестого вечера рассрочки не погасились,так должно быть?


вы хотите их принудительно погасить или как?
если принудительно то они сами по себе не гасятся. их нужно закрыть.
тогда сумма рассрочек добавится к общей задолженности и вот ее гасить нужно сепом.
если же вы о ежемесячном переносе частей то они переносятся с рассрочки на основную задолженность в момент биллинга (РД). и добавляются к сумме долга за РП.
который и нужно будет погасить через месяц.

неправильно выразился, не погасить а произвести ежемесячную оплату рассрочки.
novichok
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