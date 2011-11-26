Перевод собственных средств с хамелеона на любую карту, даже собственную, через альфа мобайл или веб-банкинг (который, несмотря на прекращение поддержки, традиционно рекомендуют как резервный инструмент в случае частых сбоев sense). Просто отвратительные методы.
Так це не штраф. Комісія на цих ресурсах була завжди, а з Сенса її просто прибрали. Ніякі штрафи не вводились
novichok написав:Рд 5 число (сегодня),деньги на Ред карту заброшены вчера сэпом,пол шестого вечера рассрочки не погасились,так должно быть?
вы хотите их принудительно погасить или как? если принудительно то они сами по себе не гасятся. их нужно закрыть. тогда сумма рассрочек добавится к общей задолженности и вот ее гасить нужно сепом. если же вы о ежемесячном переносе частей то они переносятся с рассрочки на основную задолженность в момент биллинга (РД). и добавляются к сумме долга за РП. который и нужно будет погасить через месяц.
node написав:Перевод собственных средств с хамелеона на любую карту, даже собственную, через альфа мобайл или веб-банкинг (который, несмотря на прекращение поддержки, традиционно рекомендуют как резервный инструмент в случае частых сбоев sense). Просто отвратительные методы.
Так це не штраф. Комісія на цих ресурсах була завжди, а з Сенса її просто прибрали. Ніякі штрафи не вводились
В https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf прямо первый пункт пока ещё говорит, что с дебеток в МАБ переводы за небольшими исключениями бесплатны. Вот за Sense действительно в большинстве случаев комиссии. На хамоне стало наоборот. Почему "штраф за неиспользование Sense" - это плохо, а "штраф за неиспользование МАБ" - отлично, тут дело тёмное. Тем более, что эталоном возводится Моня, в котором, если не пользоваться его приложением, то переводы разве что через отделение Универсалбанка и вряд ли бесплатно.
novichok написав:Рд 5 число (сегодня),деньги на Ред карту заброшены вчера сэпом,пол шестого вечера рассрочки не погасились,так должно быть?
вы хотите их принудительно погасить или как? если принудительно то они сами по себе не гасятся. их нужно закрыть. тогда сумма рассрочек добавится к общей задолженности и вот ее гасить нужно сепом. если же вы о ежемесячном переносе частей то они переносятся с рассрочки на основную задолженность в момент биллинга (РД). и добавляются к сумме долга за РП. который и нужно будет погасить через месяц.
неправильно выразился, не погасить а произвести ежемесячную оплату рассрочки.