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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 08:11
Water написав: 2XL написав:
Water написав:Имеется пакет Ultra гривна+баксовая карта. Вопрос- как выпустить евровую Fast Card? В Альфа мобайл при обмене пишет: что-то пошло не так. А в Сексе с этим как? Или нужно обращаться к персмену?
Якщо є валютний рахунок то не дасть картку
Евровый? Нет такого.
Казали що закриють видачу цих карт. Може вже.
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2XL
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Додано: Сер 06 жов, 2021 08:36
Прораб написав:
Шановні. Так що з терміном на отримання хамону який тут вказували 7.10? Кого це стосується?
Уточню про що йшла мова і повернусь. Якщо ви отримали таке повідомлення, то напишіть на який номер телефону і коли (дата та час) в особисті повідомлення, будь ласка
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 06 жов, 2021 08:57
Water написав:
Имеется пакет Ultra гривна+баксовая карта. Вопрос- как выпустить евровую Fast Card? В Альфа мобайл при обмене пишет: что-то пошло не так. А в Сексе с этим как? Или нужно обращаться к персмену?
Тут писали на выходных что с 1.10 выдача фасткард поламалася. А так как она делается только в мобайле чинить ее никто не собирается. Вчера кстати прилетела обнова мобайла. В описании изменений что-то типа "мы обновили апку лишь для того чтобы сказать переходите в сенс". "Вот уроды" (с) к/ф "Брат-2".
В качестве альтернативы фасткарду одному форумчанину в чате предложили оформить виртуальную карту в сенсе в евро. При уточнении - оказалось что это просто виртуальная пакетка в вашем пакете - то есть если у вас ультра или вайт и есть карты в USD и UAH то карта в EUR будет платной. В общем как говорил дед Панас "ось така х.йня малята!"
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Flamingo
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:00
Уже месяц без Альфа Мобайл - никаких неудобств не испытываю...
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Vorlon
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:23
Vorlon написав:
Уже месяц без Альфа Мобайл - никаких неудобств не испытываю...
Просто вам не нужны те функции которых нет в сенсе а были в мобайле. Я его тоже практически не использовал с весны но вот понадобился фасткард...
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Flamingo
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:24
Flamingo написав:
В качестве альтернативы фасткарду одному форумчанину в чате предложили оформить виртуальную карту в сенсе в евро. При уточнении - оказалось что это просто виртуальная пакетка в вашем пакете - то есть если у вас ультра или вайт и есть карты в USD и UAH то карта в EUR будет платной. В общем как говорил дед Панас "ось така х.йня малята!"
Один форумчанин ещё сказанул, что ухитрился FastCard оформить бесплатно в Sense, но на вопрос, как ему это удалось, почему-то замолчал
В принципе, если такой крутой валютчик, что нужны и долларовая и евровая карта (и именно карта, а не счёт), то можно пережить и 50 грн единоразово (перевыпуск бесплатен) за третью карту в пакете. Можно и второй пакет открыть. Если, есть большой депозит, то не важно сколько у тебя пакетов.
Куда более неприятен более распространённый вариант, под который и были заточены пакеты: одна гривневая и одна валютная. Сейчас в качестве гривневой уже можно взять хамон и не париться с оплатой пакета. А для валюты получается, что нужно таки пакет заводить. Короче, народ требует валютный хамон! Хотя бы дебетовый. В общем, как у Мони.
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moveton
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:28
Alfa_Bank написав:
Так, сума буде зменшуватись.
Перший раз ви розраховувались кредитними коштами, а другий раз вже своїми. Тому сплачуєте ви тільки 1 раз. Ваш чат могли передати працівникам, що працюють в режимі офлайн, тому відпишуть вам пізніше, але вам точно нададуть відповідь на всі питання
Спасибо, разобрались.
Поддержка в Сенсе ответила только вечером.
Действительно чат передали от "студентиков" первой линии, взрослым сотрудникам.
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Savage Mind
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