RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9890989198929893>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:11

Re: Альфа-Банк

Water написав:
  2XL написав:
Water написав:Имеется пакет Ultra гривна+баксовая карта. Вопрос- как выпустить евровую Fast Card? В Альфа мобайл при обмене пишет: что-то пошло не так. А в Сексе с этим как? Или нужно обращаться к персмену?
Якщо є валютний рахунок то не дасть картку

Евровый? Нет такого.
Казали що закриють видачу цих карт. Може вже.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:36

  Прораб написав:Шановні. Так що з терміном на отримання хамону який тут вказували 7.10? Кого це стосується?


Уточню про що йшла мова і повернусь. Якщо ви отримали таке повідомлення, то напишіть на який номер телефону і коли (дата та час) в особисті повідомлення, будь ласка
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:57

  Water написав:Имеется пакет Ultra гривна+баксовая карта. Вопрос- как выпустить евровую Fast Card? В Альфа мобайл при обмене пишет: что-то пошло не так. А в Сексе с этим как? Или нужно обращаться к персмену?

Тут писали на выходных что с 1.10 выдача фасткард поламалася. А так как она делается только в мобайле чинить ее никто не собирается. Вчера кстати прилетела обнова мобайла. В описании изменений что-то типа "мы обновили апку лишь для того чтобы сказать переходите в сенс". "Вот уроды" (с) к/ф "Брат-2".
В качестве альтернативы фасткарду одному форумчанину в чате предложили оформить виртуальную карту в сенсе в евро. При уточнении - оказалось что это просто виртуальная пакетка в вашем пакете - то есть если у вас ультра или вайт и есть карты в USD и UAH то карта в EUR будет платной. В общем как говорил дед Панас "ось така х.йня малята!" :(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7148
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:00

Уже месяц без Альфа Мобайл - никаких неудобств не испытываю...
Vorlon
 
Повідомлень: 9782
З нами з: 14.06.13
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:23

  Vorlon написав:Уже месяц без Альфа Мобайл - никаких неудобств не испытываю...

Просто вам не нужны те функции которых нет в сенсе а были в мобайле. Я его тоже практически не использовал с весны но вот понадобился фасткард...
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7148
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:24

  Flamingo написав:В качестве альтернативы фасткарду одному форумчанину в чате предложили оформить виртуальную карту в сенсе в евро. При уточнении - оказалось что это просто виртуальная пакетка в вашем пакете - то есть если у вас ультра или вайт и есть карты в USD и UAH то карта в EUR будет платной. В общем как говорил дед Панас "ось така х.йня малята!" :(

Один форумчанин ещё сказанул, что ухитрился FastCard оформить бесплатно в Sense, но на вопрос, как ему это удалось, почему-то замолчал :mrgreen:

В принципе, если такой крутой валютчик, что нужны и долларовая и евровая карта (и именно карта, а не счёт), то можно пережить и 50 грн единоразово (перевыпуск бесплатен) за третью карту в пакете. Можно и второй пакет открыть. Если, есть большой депозит, то не важно сколько у тебя пакетов.

Куда более неприятен более распространённый вариант, под который и были заточены пакеты: одна гривневая и одна валютная. Сейчас в качестве гривневой уже можно взять хамон и не париться с оплатой пакета. А для валюты получается, что нужно таки пакет заводить. Короче, народ требует валютный хамон! Хотя бы дебетовый. В общем, как у Мони.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:28

  Alfa_Bank написав:Так, сума буде зменшуватись.
Перший раз ви розраховувались кредитними коштами, а другий раз вже своїми. Тому сплачуєте ви тільки 1 раз. Ваш чат могли передати працівникам, що працюють в режимі офлайн, тому відпишуть вам пізніше, але вам точно нададуть відповідь на всі питання

Спасибо, разобрались.
Поддержка в Сенсе ответила только вечером.
Действительно чат передали от "студентиков" первой линии, взрослым сотрудникам. :mrgreen:
Savage Mind
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:00

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Шановні. Так що з терміном на отримання хамону який тут вказували 7.10? Кого це стосується?


Уточню про що йшла мова і повернусь. Якщо ви отримали таке повідомлення, то напишіть на який номер телефону і коли (дата та час) в особисті повідомлення, будь ласка


Після 07/10 вам буде доступний хамелеон, але з лімітом 0 :( Але якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:14

  Alfa_Bank написав:якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

А можно ли как-то перенести "лишний" лимит с одной Эко на другую Эко ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5889
З нами з: 27.12.17
Подякував: 120 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:17

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Шановні. Так що з терміном на отримання хамону який тут вказували 7.10? Кого це стосується?


Уточню про що йшла мова і повернусь. Якщо ви отримали таке повідомлення, то напишіть на який номер телефону і коли (дата та час) в особисті повідомлення, будь ласка


Після 07/10 вам буде доступний хамелеон, але з лімітом 0 :( Але якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

О! Питаннячко таке. Якщо зараз є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, але розмір залишка не дотягує до максималки по "хамону", то можна буде потім повторити цю процедуру, і перенести залишок ліміту, коли він звільниться? Загальна сума кредитного ліміту більше 30к, що, начебто, є максимумом для хамелеона.
M-Audio
 
Повідомлень: 2419
З нами з: 23.03.11
Подякував: 443 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9890989198929893>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, IDAN, ingtrans, MASolomko, Starter і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4975, 4976, 4977
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49769 6805684
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 10:52
stas_rst
Банк Власний Рахунок 1, 2
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
11 610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 10:23
Flamingo
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 29, 30, 31
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
307 77662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 08:42
Vesna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1363)
06.10.2021 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.