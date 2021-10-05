Додано: Сер 06 жов, 2021 09:24

Flamingo написав: В качестве альтернативы фасткарду одному форумчанину в чате предложили оформить виртуальную карту в сенсе в евро. При уточнении - оказалось что это просто виртуальная пакетка в вашем пакете - то есть если у вас ультра или вайт и есть карты в USD и UAH то карта в EUR будет платной. В общем как говорил дед Панас "ось така х.йня малята!" В качестве альтернативы фасткарду одному форумчанину в чате предложили оформить виртуальную карту в сенсе в евро. При уточнении - оказалось что это просто виртуальная пакетка в вашем пакете - то есть если у вас ультра или вайт и есть карты в USD и UAH то карта в EUR будет платной. В общем как говорил дед Панас "ось така х.йня малята!"

Один форумчанин ещё сказанул, что ухитрился FastCard оформить бесплатно в Sense, но на вопрос, как ему это удалось, почему-то замолчалВ принципе, если такой крутой валютчик, что нужны и долларовая и евровая карта (и именно карта, а не счёт), то можно пережить и 50 грн единоразово (перевыпуск бесплатен) за третью карту в пакете. Можно и второй пакет открыть. Если, есть большой депозит, то не важно сколько у тебя пакетов.Куда более неприятен более распространённый вариант, под который и были заточены пакеты: одна гривневая и одна валютная. Сейчас в качестве гривневой уже можно взять хамон и не париться с оплатой пакета. А для валюты получается, что нужно таки пакет заводить. Короче, народ требует валютный хамон! Хотя бы дебетовый. В общем, как у Мони.