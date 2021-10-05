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Альфа-Банк
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:20
M-Audio написав:
Загальна сума кредитного ліміту більше 30к, що, начебто, є максимумом для хамелеона.
С прямым углом (лимитом на шаровую обналичку в месяц) путаницы нет? У меня почему-то при открытии хамона было написано, что кредитный лимит потенциально до 200к.
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moveton
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:24
moveton, 30к грн — стартовый лимит. Далее банк может повышать по своему усмотрению до 200к грн.
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MASolomko
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:27
moveton написав: M-Audio написав:
Загальна сума кредитного ліміту більше 30к, що, начебто, є максимумом для хамелеона.
С прямым углом (лимитом на шаровую обналичку в месяц) путаницы нет? У меня почему-то при открытии хамона было написано, что кредитный лимит потенциально до 200к.
Уже обсуждалось, что 30к заявлено как максимальный начальный лимит, с намёком, что может быть увеличен с течением времени. Но пока вроде не было сообщений, что кому-то налили больше.
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M-Audio
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:57
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті
А можно ли как-то перенести "лишний" лимит с одной Эко на другую Эко ?
Тільки на хамелеон можна
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:07
Рассрочка по покупке стала доступна только в РД. Оформил, теперь сумма висит как задолженность. В следующуу РД придется погашать или пересчитает?
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2XL
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:09
2XL, пару сообщений прочти, этот вопрос разжевали.
Пересчёта не будет...
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MASolomko
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