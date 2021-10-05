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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9890989198929893

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Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:20

  M-Audio написав:Загальна сума кредитного ліміту більше 30к, що, начебто, є максимумом для хамелеона.

С прямым углом (лимитом на шаровую обналичку в месяц) путаницы нет? У меня почему-то при открытии хамона было написано, что кредитный лимит потенциально до 200к.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:24

Re: Альфа-Банк

moveton, 30к грн — стартовый лимит. Далее банк может повышать по своему усмотрению до 200к грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:27

  moveton написав:
  M-Audio написав:Загальна сума кредитного ліміту більше 30к, що, начебто, є максимумом для хамелеона.

С прямым углом (лимитом на шаровую обналичку в месяц) путаницы нет? У меня почему-то при открытии хамона было написано, что кредитный лимит потенциально до 200к.
Уже обсуждалось, что 30к заявлено как максимальный начальный лимит, с намёком, что может быть увеличен с течением времени. Но пока вроде не было сообщений, что кому-то налили больше.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:57

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

А можно ли как-то перенести "лишний" лимит с одной Эко на другую Эко ?

Тільки на хамелеон можна
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:07

Re: Альфа-Банк

Рассрочка по покупке стала доступна только в РД. Оформил, теперь сумма висит как задолженность. В следующуу РД придется погашать или пересчитает?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:09

Re: Альфа-Банк

2XL, пару сообщений прочти, этот вопрос разжевали.
Пересчёта не будет...
MASolomko
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