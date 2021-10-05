Так а в чем тогда разница ? Если в сообщении и так писалось, что после оформления хамона, с ред лимит срежут.
Просто сейчас его срежут автоматом, а после 7.10 нужно для переноса лимита в чат писать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:04
Re: Альфа-Банк
Так а в чем тогда разница ? Если в сообщении и так писалось, что после оформления хамона, с ред лимит срежут.
Просто сейчас его срежут автоматом, а после 7.10 нужно для переноса лимита в чат писать
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:11
Да нет же, проблема не в функциях, а в днищенском юзер экспириенсе. Вместо баланса мне суют в лицо стремный блог, вместо списка карт с самой важной информацией - глючную эмуляцию бухгалтерского стола, практически неработоспособную вдали от уверенного приема 4g, вместо традиционных для смартфона жестов - панель инструментов. В старом приложении с последним было ненамного лучше, но там я свайпом хотя бы случайно не выполнял обмен валют. Это просто очень плохой интерфейс, который, к моему ужасу, превращается в единственный.
Но больше всего выбесило что в последнем обновлении мобайла уже не ограничились назойливыми банерами, а перехерачили всю верхнюю часть, насовав ссылок на сенс, и заменили иконку на сломанную, давая очевидный меседж "дебилы, валите отсюда". За 11 лет банк полностью растерял уважение к клиентам.
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:25
Re: Альфа-Банк
Да, странно. С встроенного браузера заходит, с гугл хром нет
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:27
Коль уж вы, коллега, всунули эту обнову в свой смартфон, не могли бы вы проверить, возможно в последнем обновлении таки есть возможность выпустить Фаст кард?
И, о Фасте. Откровенно, не понятна реакция банка, при активном спросе, уйти в "глухую оборону" - ни крестик не снимет, ни трусы...ни тарифы не обнулит, ни допуска к выпуску не даёт. Одна известная обменка в Днепре функцию терминал запустила, перечисляют гривну сразу на карту после обмена. Думается мне, что в обратную сторону, то есть принять с Хамелеона, так же не откажутся. И, зачем мне в таком случае Фаст? Тут я сразу с уе в руках, а то ещё мытариться в кассу. А банку - безнадёга, то ли мои уе на карте отлежались, пока не сложится у меня удача в рабочее время попасть в банк, то ли гривна списалась и, будь здоров! А курс сейчас хоть в банке, хоть в этой известной обменке.
Кашляю по-лавровски в сторону решения банка по Фасту
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:32
Это, к сожалению, всеобщая тенденция развития всех электронных сервисов вообще, не только банковских. Если раньше исследовали удобство пользования и эргономику, то теперь главное - побольше финтифлюшек и вау-эффектов, а то, что пользователь не может попасть в нужное место на экране, потому что оно закрыто очередной финтифлюшкой - плевать. Если раньше считалось, что программа должна по возможности выполнять функции в любых условиях, то теперь уже считается отлично, если она хоть как-то работает, а если под какой-то версией операционки не взлетает, или аккумулятор жрёт, или "что-то пошло не так" после каждого второго нажатия - то это ничего, привыкнут, купят новый телефон/компьютер, подключат более быстрый интернет - и проблема решится.
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:50
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:55
Вам плохой, других устраивает. Во всяком случае у меня никак не получалось случайно менять валюту. Но видимо один из нас особенный...
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:57
|