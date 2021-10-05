Додано: Сер 06 жов, 2021 13:27

node написав: в последнем обновлении мобайла в последнем обновлении мобайла

Коль уж вы, коллега, всунули эту обнову в свой смартфон, не могли бы вы проверить, возможно в последнем обновлении таки есть возможность выпустить Фаст кард?И, о Фасте. Откровенно, не понятна реакция банка, при активном спросе, уйти в "глухую оборону" - ни крестик не снимет, ни трусы...ни тарифы не обнулит, ни допуска к выпуску не даёт. Одна известная обменка в Днепре функцию терминал запустила, перечисляют гривну сразу на карту после обмена. Думается мне, что в обратную сторону, то есть принять с Хамелеона, так же не откажутся. И, зачем мне в таком случае Фаст? Тут я сразу с уе в руках, а то ещё мытариться в кассу. А банку - безнадёга, то ли мои уе на карте отлежались, пока не сложится у меня удача в рабочее время попасть в банк, то ли гривна списалась и, будь здоров! А курс сейчас хоть в банке, хоть в этой известной обменке.Кашляю по-лавровски в сторону решения банка по Фасту