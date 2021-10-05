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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9892989398949895>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:04

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Після 07/10 вам буде доступний хамелеон, але з лімітом 0 :( Але якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

Так а в чем тогда разница ? Если в сообщении и так писалось, что после оформления хамона, с ред лимит срежут.
Просто сейчас его срежут автоматом, а после 7.10 нужно для переноса лимита в чат писать :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:11

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Уже месяц без Альфа Мобайл - никаких неудобств не испытываю...

Просто вам не нужны те функции которых нет в сенсе а были в мобайле. Я его тоже практически не использовал с весны но вот понадобился фасткард...


Да нет же, проблема не в функциях, а в днищенском юзер экспириенсе. Вместо баланса мне суют в лицо стремный блог, вместо списка карт с самой важной информацией - глючную эмуляцию бухгалтерского стола, практически неработоспособную вдали от уверенного приема 4g, вместо традиционных для смартфона жестов - панель инструментов. В старом приложении с последним было ненамного лучше, но там я свайпом хотя бы случайно не выполнял обмен валют. Это просто очень плохой интерфейс, который, к моему ужасу, превращается в единственный.
Но больше всего выбесило что в последнем обновлении мобайла уже не ограничились назойливыми банерами, а перехерачили всю верхнюю часть, насовав ссылок на сенс, и заменили иконку на сломанную, давая очевидный меседж "дебилы, валите отсюда". За 11 лет банк полностью растерял уважение к клиентам.
node
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:25

Re: Альфа-Банк

Kevin написав:
  2XL написав:
2XL написав:Рассрочка по покупке стала доступна только в РД. Оформил, теперь сумма висит как задолженность. В следующуу РД придется погашать или пересчитает?
Задолженность есть только в сенсе, в Альфа мобайл нету. 1:1 )
Интересно что в МАБе, но он лежит теперь и днем... (


МАБ работает. Задолженность в нём видно.
Да, странно. С встроенного браузера заходит, с гугл хром нет
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:27

  node написав:в последнем обновлении мобайла

Коль уж вы, коллега, всунули эту обнову в свой смартфон, не могли бы вы проверить, возможно в последнем обновлении таки есть возможность выпустить Фаст кард?
И, о Фасте. Откровенно, не понятна реакция банка, при активном спросе, уйти в "глухую оборону" - ни крестик не снимет, ни трусы...ни тарифы не обнулит, ни допуска к выпуску не даёт. Одна известная обменка в Днепре функцию терминал запустила, перечисляют гривну сразу на карту после обмена. Думается мне, что в обратную сторону, то есть принять с Хамелеона, так же не откажутся. И, зачем мне в таком случае Фаст? Тут я сразу с уе в руках, а то ещё мытариться в кассу. А банку - безнадёга, то ли мои уе на карте отлежались, пока не сложится у меня удача в рабочее время попасть в банк, то ли гривна списалась и, будь здоров! А курс сейчас хоть в банке, хоть в этой известной обменке.
Кашляю по-лавровски в сторону решения банка по Фасту
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:32

  node написав:глючную эмуляцию бухгалтерского стола, практически неработоспособную вдали от уверенного приема 4g, Это просто очень плохой интерфейс, который, к моему ужасу, превращается в единственный.
Это, к сожалению, всеобщая тенденция развития всех электронных сервисов вообще, не только банковских. Если раньше исследовали удобство пользования и эргономику, то теперь главное - побольше финтифлюшек и вау-эффектов, а то, что пользователь не может попасть в нужное место на экране, потому что оно закрыто очередной финтифлюшкой - плевать. Если раньше считалось, что программа должна по возможности выполнять функции в любых условиях, то теперь уже считается отлично, если она хоть как-то работает, а если под какой-то версией операционки не взлетает, или аккумулятор жрёт, или "что-то пошло не так" после каждого второго нажатия - то это ничего, привыкнут, купят новый телефон/компьютер, подключат более быстрый интернет - и проблема решится.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:50

Re: Альфа-Банк

ingtrans написав:
  Кащей написав:Когда обычно Алла насыпает орехи по сенсацийному бонусу?

До 10 числа следующего месяца. Это в условиях есть.
Условия читал. Думал, что есть какой-то типовой день, когда это происходит. Ведь программе уже не один месяц.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:55

  node написав:Да нет же, проблема не в функциях, а в днищенском юзер экспириенсе. Вместо баланса мне суют в лицо стремный блог, вместо списка карт с самой важной информацией - глючную эмуляцию бухгалтерского стола, практически неработоспособную вдали от уверенного приема 4g, вместо традиционных для смартфона жестов - панель инструментов. В старом приложении с последним было ненамного лучше, но там я свайпом хотя бы случайно не выполнял обмен валют. Это просто очень плохой интерфейс, который, к моему ужасу, превращается в единственный.

Вам плохой, других устраивает. Во всяком случае у меня никак не получалось случайно менять валюту. Но видимо один из нас особенный...
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:57

  Кащей написав:Условия читал. Думал, что есть какой-то типовой день, когда это происходит. Ведь программе уже не один месяц.

Кто ж выплачивает сильно раньше крайнего срока? В сентябре 9го насыпали. В октябре это суббота. Если повезёт, то будут 8го. Вряд ли раньше.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:53

+ повідомленню, якщо купили квиток на розіграш мільйона, подивимось, скільки нас :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:03

  Кащей написав:
ingtrans написав:
  Кащей написав:Когда обычно Алла насыпает орехи по сенсацийному бонусу?

До 10 числа следующего месяца. Это в условиях есть.
Условия читал. Думал, что есть какой-то типовой день, когда это происходит. Ведь программе уже не один месяц.

В каком смысле? В условиях четко написано, что бонусы за пополнения, например, в период с 1.09.21 по 30.09.21 будут начислены до 10.10.21 включительно. Вот 10 числа это и происходит.
ingtrans
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