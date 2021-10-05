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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:06
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: Прораб написав:
Шановні. Так що з терміном на отримання хамону який тут вказували 7.10? Кого це стосується?
Уточню про що йшла мова і повернусь. Якщо ви отримали таке повідомлення, то напишіть на який номер телефону і коли (дата та час) в особисті повідомлення, будь ласка
Після 07/10 вам буде доступний хамелеон, але з лімітом 0
Але якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті
если я недавно писал заявление на понижение лимита на другой карте, то можно заявление откатить и/или передать срезанную сумму на хамелеон?
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті
А можно ли как-то перенести "лишний" лимит с одной Эко на другую Эко ?
Какой хитрый человек )
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:38
Я по простоте душевной считал, что до 10 - это в любой день с 1 по 10-е. Приват, например, насыпал КБ вчера, хотя в условиях акции тоже было "до 10-го".
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