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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9892989398949895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:06

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Шановні. Так що з терміном на отримання хамону який тут вказували 7.10? Кого це стосується?


Уточню про що йшла мова і повернусь. Якщо ви отримали таке повідомлення, то напишіть на який номер телефону і коли (дата та час) в особисті повідомлення, будь ласка


Після 07/10 вам буде доступний хамелеон, але з лімітом 0 :( Але якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

если я недавно писал заявление на понижение лимита на другой карте, то можно заявление откатить и/или передать срезанную сумму на хамелеон?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

А можно ли как-то перенести "лишний" лимит с одной Эко на другую Эко ?

Какой хитрый человек )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:38

Re: Альфа-Банк

Я по простоте душевной считал, что до 10 - это в любой день с 1 по 10-е. Приват, например, насыпал КБ вчера, хотя в условиях акции тоже было "до 10-го".
Кащей
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  #<1 ... 9892989398949895
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