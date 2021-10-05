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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9892989398949895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:06

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Шановні. Так що з терміном на отримання хамону який тут вказували 7.10? Кого це стосується?


Уточню про що йшла мова і повернусь. Якщо ви отримали таке повідомлення, то напишіть на який номер телефону і коли (дата та час) в особисті повідомлення, будь ласка


Після 07/10 вам буде доступний хамелеон, але з лімітом 0 :( Але якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

если я недавно писал заявление на понижение лимита на другой карте, то можно заявление откатить и/или передать срезанную сумму на хамелеон?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

А можно ли как-то перенести "лишний" лимит с одной Эко на другую Эко ?

Какой хитрый человек )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:38

Re: Альфа-Банк

Я по простоте душевной считал, что до 10 - это в любой день с 1 по 10-е. Приват, например, насыпал КБ вчера, хотя в условиях акции тоже было "до 10-го".
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:05

  Кащей написав:Я по простоте душевной считал, что до 10 - это в любой день с 1 по 10-е. Приват, например, насыпал КБ вчера, хотя в условиях акции тоже было "до 10-го".

Та пофіг коли...хоч 10-го в 23:55.....аби насипали горіхів :P
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:08

  Кащей написав:Я по простоте душевной считал, что до 10 - это в любой день с 1 по 10-е. Приват, например, насыпал КБ вчера, хотя в условиях акции тоже было "до 10-го".

Про то как приват насыпает - не надо - стейки от #зеленелайно - не забудем, не прАстим ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:11

  kulikrom написав:
  node написав:в последнем обновлении мобайла

Коль уж вы, коллега, всунули эту обнову в свой смартфон, не могли бы вы проверить, возможно в последнем обновлении таки есть возможность выпустить Фаст кард?

Извините что отвечаю вам за вашего коллегу - я обнову тестил - фасткард там не взлетает :(. Да и не мог он взлететь - фасткард сломался 1.10, а релиз обновы от 29.09 - не могли они в нем чинить то что еще работало. Хотя вот ломать, да, пожалуй могли
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:02

Re: Альфа-Банк

Заказал себе хамелеон. Пришла с лимитом 30т, но эти 30т отняли от лимита рэд-карты. Пишу в чат, чтобы вернули на рэд назад, а если так нужно - заберите с максимум и закройте её совсем. Сказали категорически нет и ничего изменить нельзя. Хоть бы предупредили, а не так.. Вопрос к представителю Альфа-банк. Можно ли перевести лимит с максимум на рэд и закрыть максимум?
jokk
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:11

  node написав:Уважаемый Альфа банк, простите, но вы еб*нулись. Пытаетесь насильно пересадить людей на новое приложение, за неиспользование которого в договоре предусмотрен штраф!

А Вы думали банки, вкладываясь в мобильные приложения, деньги на ветер выбрасывают? Сейчас еще цветочки, ягодки начнутся, когда закроют веб версии, а через мобильные приложения будут активно отбивать вложенные в них миллионы. Условия там будут такие, что только ахнете. Полный контроль над Вами (местоположения, камеры, микрофона, смс-ок и вообще всего телефона и того, что на нем установлено). Реклама и маркетинг будут круглосуточно доставать Вас везде, функционал просчитанным и только таким, который приносит выгоду банку. Удобство и приоритеты пользователей там будут на последнем месте. И ничего Вы с этим не сделаете, т.к. такие деньги в мобильные приложения вкладываются в надежде отбить их с хорошим наваром. Так что еще жалеть будете о веб версии, а также о предыдущих версиях, т.к. каждая следуюшая будет все большим обдираловом.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:16

Re: Альфа-Банк

  jokk написав:Можно ли перевести лимит с максимум на рэд и закрыть максимум?
Через чат нет. Это только, если выйдите на кредитный комитет.
В общем, пишите официальное обращение с жалобой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:17

Re: Альфа-Банк

  jokk написав:Хоть бы предупредили, а не так..

Тут в комментариях клиентов эти предупреждения уже третью неделю. Причем даже где-то выше писали, что на каком-то этапе предупреждало в приложении.
ingtrans
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