Додано: Сер 06 жов, 2021 18:11

node написав: Уважаемый Альфа банк, простите, но вы еб*нулись. Пытаетесь насильно пересадить людей на новое приложение, за неиспользование которого в договоре предусмотрен штраф! Уважаемый Альфа банк, простите, но вы еб*нулись. Пытаетесь насильно пересадить людей на новое приложение, за неиспользование которого в договоре предусмотрен штраф!

А Вы думали банки, вкладываясь в мобильные приложения, деньги на ветер выбрасывают? Сейчас еще цветочки, ягодки начнутся, когда закроют веб версии, а через мобильные приложения будут активно отбивать вложенные в них миллионы. Условия там будут такие, что только ахнете. Полный контроль над Вами (местоположения, камеры, микрофона, смс-ок и вообще всего телефона и того, что на нем установлено). Реклама и маркетинг будут круглосуточно доставать Вас везде, функционал просчитанным и только таким, который приносит выгоду банку. Удобство и приоритеты пользователей там будут на последнем месте. И ничего Вы с этим не сделаете, т.к. такие деньги в мобильные приложения вкладываются в надежде отбить их с хорошим наваром. Так что еще жалеть будете о веб версии, а также о предыдущих версиях, т.к. каждая следуюшая будет все большим обдираловом.