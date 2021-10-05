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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:14
jokk написав:
Заказал себе хамелеон. Пришла с лимитом 30т, но эти 30т отняли от лимита рэд-карты. Пишу в чат, чтобы вернули на рэд назад, а если так нужно - заберите с максимум и закройте её совсем. Сказали категорически нет и ничего изменить нельзя. Хоть бы предупредили, а не так.. Вопрос к представителю Альфа-банк. Можно ли перевести лимит с максимум на рэд и закрыть максимум?
Такої процедури вже нема, є тільки для перенесення ліміту на Хамелеон. Хоча можете написати в приватні повідомлення, спробую чимсь допомогти😉
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:55
2XL написав:Рассрочка по покупке стала доступна только в РД. Оформил, теперь сумма висит как задолженность. В следующуу РД придется погашать или пересчитает?
Вечер, РД завтра. Задолженность пропала в Сенсе и в МАБе. Удовлетворен.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:00
31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?
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novichok
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:47
Alfa_Bank
СЭП отправленный в 19-05 так и не пришел. В 19-05 он точно ушел из банка. Какой сорри-бонус полагается? Точн такие же СЭПы днем ранее заходили в течение 20-40 мин.
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ol_zy
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:00
novichok написав:
31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?
Я бы на вашем месте просто написал бы в чат. И там вам все расскажут. И предложат выбрать где удобнее вам карту (карты) забрать (почта или конкретное отделение), и какой МПС карты выпустить (виза - мастер), в какой валюте выпустить вторую бесплатную карту (USD, EUR, или вдруК вам надо еще одна гривневка), ну и уточнят написание ваших имени и фамилии. А общем С - сервис. Если же ничего не делать то результат может быть не предсказуемый - карты придут к примеру на почту в неудобное вам отделении о чем вы узнаете фиг знает когда. А может и ничего не прийти - банк будет ждать вашей реакции потому как не знает сколько вам карт выпустить и каких. В опЧем как там в писании? Стучите и вам откроют
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Flamingo
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