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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 19:14
jokk написав:
Заказал себе хамелеон. Пришла с лимитом 30т, но эти 30т отняли от лимита рэд-карты. Пишу в чат, чтобы вернули на рэд назад, а если так нужно - заберите с максимум и закройте её совсем. Сказали категорически нет и ничего изменить нельзя. Хоть бы предупредили, а не так.. Вопрос к представителю Альфа-банк. Можно ли перевести лимит с максимум на рэд и закрыть максимум?
Такої процедури вже нема, є тільки для перенесення ліміту на Хамелеон. Хоча можете написати в приватні повідомлення, спробую чимсь допомогти😉
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:55
2XL написав:Рассрочка по покупке стала доступна только в РД. Оформил, теперь сумма висит как задолженность. В следующуу РД придется погашать или пересчитает?
Вечер, РД завтра. Задолженность пропала в Сенсе и в МАБе. Удовлетворен.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:00
31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?
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novichok
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:47
Alfa_Bank
СЭП отправленный в 19-05 так и не пришел. В 19-05 он точно ушел из банка. Какой сорри-бонус полагается? Точн такие же СЭПы днем ранее заходили в течение 20-40 мин.
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ol_zy
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:00
novichok написав:
31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?
Я бы на вашем месте просто написал бы в чат. И там вам все расскажут. И предложат выбрать где удобнее вам карту (карты) забрать (почта или конкретное отделение), и какой МПС карты выпустить (виза - мастер), в какой валюте выпустить вторую бесплатную карту (USD, EUR, или вдруК вам надо еще одна гривневка), ну и уточнят написание ваших имени и фамилии. А общем С - сервис. Если же ничего не делать то результат может быть не предсказуемый - карты придут к примеру на почту в неудобное вам отделении о чем вы узнаете фиг знает когда. А может и ничего не прийти - банк будет ждать вашей реакции потому как не знает сколько вам карт выпустить и каких. В опЧем как там в писании? Стучите и вам откроют
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:44
ol_zy написав:Alfa_Bank
СЭП отправленный в 19-05 так и не пришел. В 19-05 он точно ушел из банка. Какой сорри-бонус полагается? Точно такие же СЭПы днем ранее заходили в течение 20-40 мин.
В 23-15 приполз... 4 часа зачислялся...
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:44
Ми оновилися!
Це бета-версія нового сайту Альфа-Банку.
Сразу НЕТ!
Порнография какая-то, а не сайт.
Ну, всё... "Пропал калабуховский дом"
Вот зачем ломать то, что хорошо работало?
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lubopytnaya
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:59
moveton написав: Arien написав:
только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания
зачем это дробление?
Я так понимаю, оно всегда так было. Но, как мне тут уже справедливо заметили, так плохо получать кешбэк в 8% вместо 1%?
у меня на кондитерские ореховый нуль, а на продукты - 2%
а под "Кондитерские" почему-то завели свои мсс наши обе-две районные пекарни
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Arien
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Додано: Сер 06 жов, 2021 23:16
Arien написав: moveton написав:
так плохо получать кешбэк в 8% вместо 1%?
у меня на кондитерские ореховый нуль, а на продукты - 2%
а под "Кондитерские" почему-то завели свои мсс наши обе-две районные пекарни
Продукты 2% у аллы?!
Это что за карта такая интересная? Я думал, что 1% у всех и на всех картах.
С пекарней в доме такая же фигня и я тоже недели три назад тут жаловался, что с карты аллы могу только 0.5% за GPay в ней иметь. Но с тех пор получил хамон, сенсационный бонус добавил категорий (хотя может оно и раньше было, но не знал, что оно мне надо) и теперь могу там брать с КБ 8%. Пожалуй, единственная категория, которую при моих покупках выгодно делать с карты аллы. Так что кондитерские отдельно от продуктов - это круто. Главное угадать в каком магазине какая категория.
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moveton
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