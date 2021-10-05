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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9893989498959896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:14

  jokk написав:Заказал себе хамелеон. Пришла с лимитом 30т, но эти 30т отняли от лимита рэд-карты. Пишу в чат, чтобы вернули на рэд назад, а если так нужно - заберите с максимум и закройте её совсем. Сказали категорически нет и ничего изменить нельзя. Хоть бы предупредили, а не так.. Вопрос к представителю Альфа-банк. Можно ли перевести лимит с максимум на рэд и закрыть максимум?

Такої процедури вже нема, є тільки для перенесення ліміту на Хамелеон. Хоча можете написати в приватні повідомлення, спробую чимсь допомогти😉
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:55

Re: Альфа-Банк

2XL написав:Рассрочка по покупке стала доступна только в РД. Оформил, теперь сумма висит как задолженность. В следующуу РД придется погашать или пересчитает?
Вечер, РД завтра. Задолженность пропала в Сенсе и в МАБе. Удовлетворен.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:00

31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:47

Alfa_Bank
СЭП отправленный в 19-05 так и не пришел. В 19-05 он точно ушел из банка. Какой сорри-бонус полагается? Точн такие же СЭПы днем ранее заходили в течение 20-40 мин.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:00

  novichok написав:31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?

Я бы на вашем месте просто написал бы в чат. И там вам все расскажут. И предложат выбрать где удобнее вам карту (карты) забрать (почта или конкретное отделение), и какой МПС карты выпустить (виза - мастер), в какой валюте выпустить вторую бесплатную карту (USD, EUR, или вдруК вам надо еще одна гривневка), ну и уточнят написание ваших имени и фамилии. А общем С - сервис. Если же ничего не делать то результат может быть не предсказуемый - карты придут к примеру на почту в неудобное вам отделении о чем вы узнаете фиг знает когда. А может и ничего не прийти - банк будет ждать вашей реакции потому как не знает сколько вам карт выпустить и каких. В опЧем как там в писании? Стучите и вам откроют ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:44

  ol_zy написав:Alfa_Bank
СЭП отправленный в 19-05 так и не пришел. В 19-05 он точно ушел из банка. Какой сорри-бонус полагается? Точно такие же СЭПы днем ранее заходили в течение 20-40 мин.

В 23-15 приполз... 4 часа зачислялся...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:44

Ми оновилися!
Це бета-версія нового сайту Альфа-Банку.

Сразу НЕТ!
Порнография какая-то, а не сайт.

Ну, всё... "Пропал калабуховский дом" :cry:
Вот зачем ломать то, что хорошо работало?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:59

  moveton написав:
  Arien написав:только заметила, что Кондитерские - уже не продукты питания :(
зачем это дробление?

Я так понимаю, оно всегда так было. Но, как мне тут уже справедливо заметили, так плохо получать кешбэк в 8% вместо 1%? :wink:


у меня на кондитерские ореховый нуль, а на продукты - 2%
а под "Кондитерские" почему-то завели свои мсс наши обе-две районные пекарни
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:16

  Arien написав:
  moveton написав:так плохо получать кешбэк в 8% вместо 1%? :wink:

у меня на кондитерские ореховый нуль, а на продукты - 2%
а под "Кондитерские" почему-то завели свои мсс наши обе-две районные пекарни

Продукты 2% у аллы?! :shock: Это что за карта такая интересная? Я думал, что 1% у всех и на всех картах.

С пекарней в доме такая же фигня и я тоже недели три назад тут жаловался, что с карты аллы могу только 0.5% за GPay в ней иметь. Но с тех пор получил хамон, сенсационный бонус добавил категорий (хотя может оно и раньше было, но не знал, что оно мне надо) и теперь могу там брать с КБ 8%. Пожалуй, единственная категория, которую при моих покупках выгодно делать с карты аллы. Так что кондитерские отдельно от продуктов - это круто. Главное угадать в каком магазине какая категория.
moveton
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