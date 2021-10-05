Додано: Сер 06 жов, 2021 22:00

novichok написав: 31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать? 31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?

Я бы на вашем месте просто написал бы в чат. И там вам все расскажут. И предложат выбрать где удобнее вам карту (карты) забрать (почта или конкретное отделение), и какой МПС карты выпустить (виза - мастер), в какой валюте выпустить вторую бесплатную карту (USD, EUR, или вдруК вам надо еще одна гривневка), ну и уточнят написание ваших имени и фамилии. А общем С - сервис. Если же ничего не делать то результат может быть не предсказуемый - карты придут к примеру на почту в неудобное вам отделении о чем вы узнаете фиг знает когда. А может и ничего не прийти - банк будет ждать вашей реакции потому как не знает сколько вам карт выпустить и каких. В опЧем как там в писании? Стучите и вам откроют