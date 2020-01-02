Arien написав:2% - на АЗС и аптеки, это я дезориентировала невольно
На аптеки в этом месяце брал у Мони: 4% за свои. Но уже приходится каждый месяц сильно смотреть у кого выгоднее.
Arien написав:понятно, я еще до Sense не дошла, поэтому Хамелеон у меня не живет ) круче было бы, если бы их не разделили, и насыпали 8% на Продукты в целом !
Если на продуктах столько насыпать, банк разорится. Вон, даже до 2% жмётся. А для 8% и прочих повышенных ставок относительно дебетовок не обязательно Хамелеон. Можно и кредитными средствами с Red. Но Хамелеон позволяет иметь эти ставки даже на своих деньгах. Ну и даже базовые 5% на кондитерские - это немножко больше, чем 1%.
novichok написав:31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?
Я бы на вашем месте просто написал бы в чат. И там вам все расскажут. И предложат выбрать где удобнее вам карту (карты) забрать (почта или конкретное отделение), и какой МПС карты выпустить (виза - мастер), в какой валюте выпустить вторую бесплатную карту (USD, EUR, или вдруК вам надо еще одна гривневка), ну и уточнят написание ваших имени и фамилии. А общем С - сервис. Если же ничего не делать то результат может быть не предсказуемый - карты придут к примеру на почту в неудобное вам отделении о чем вы узнаете фиг знает когда. А может и ничего не прийти - банк будет ждать вашей реакции потому как не знает сколько вам карт выпустить и каких. В опЧем как там в писании? Стучите и вам откроют
Так, краще напишіть нам через додаток, щоб ми все перевірили і замовили картку в правильне відділення. Спочатку повинно перевипускатись у відділення Укрпошти, але можна змінити і на відділення банку
kulikrom написав:Не могу тоже открыть такую карту. Вчера, при более внимательном рассмотрении Альфа мобайл, я нашёл кнопку - открыть валютную карту. Отложил решение на 1-е число, но, увы, сегодня этой кнопки тоже нет. По рекомендации коллеги попробовал через валютообмен - тоже получаю ошибку. И, поддержка, как и коллеге, пытается впарить текущий счет через Сенс или пакетную дебетку. Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?
Створив заявку по цій проблемі та передав в ІТ-відділ для аналізу. Потім по результату відпишу
Через Альфа-мобайл більше неможливо оформити Фаст картку
cohan написав:под планшеты и книжки тенденция - ничего не поделаешь
Под планшеты и книжки и раньше была тенденция делать. Но отдельный. Всё таки понимали, что для писюка с большим экраном, клавиатурой и мышкой с колёсиком и для смартфона, где нужно пальцем по мелкому экрану тыкать, должно быть совсем разное UI. И даже на смартфоне в броузере была очень актуальной галка "Use desktop version". А тут для писюка - это сущий эргономический кошмар. Впрочем, если old.alfabank.ua останется работающим, то и ладно.