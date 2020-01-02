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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9894989598969897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 00:40

  Arien написав:2% - на АЗС и аптеки, это я дезориентировала невольно

На аптеки в этом месяце брал у Мони: 4% за свои. Но уже приходится каждый месяц сильно смотреть у кого выгоднее.

  Arien написав:понятно, я еще до Sense не дошла, поэтому Хамелеон у меня не живет )
круче было бы, если бы их не разделили, и насыпали 8% на Продукты в целом :D!

Если на продуктах столько насыпать, банк разорится. Вон, даже до 2% жмётся. А для 8% и прочих повышенных ставок относительно дебетовок не обязательно Хамелеон. Можно и кредитными средствами с Red. Но Хамелеон позволяет иметь эти ставки даже на своих деньгах. Ну и даже базовые 5% на кондитерские - это немножко больше, чем 1%.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:14

  Arien написав:2% - на АЗС и аптеки, это я дезориентировала невольно
понятно, я еще до Sense не дошла, поэтому Хамелеон у меня не живет

Почему 2%, если 3% за кредитные? И нам совершенно непонятно что мешает вам дойти до Sense...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:28

  Flamingo написав:
  novichok написав:31 октября заканчивает действия карта Комфорт. Где то читал,что вместо нее теперь будет Вайт. Я получу Вайт по почте,как предыдущий Комфорт или что то надо делать и куда то бежать?

Я бы на вашем месте просто написал бы в чат. И там вам все расскажут. И предложат выбрать где удобнее вам карту (карты) забрать (почта или конкретное отделение), и какой МПС карты выпустить (виза - мастер), в какой валюте выпустить вторую бесплатную карту (USD, EUR, или вдруК вам надо еще одна гривневка), ну и уточнят написание ваших имени и фамилии. А общем С - сервис. Если же ничего не делать то результат может быть не предсказуемый - карты придут к примеру на почту в неудобное вам отделении о чем вы узнаете фиг знает когда. А может и ничего не прийти - банк будет ждать вашей реакции потому как не знает сколько вам карт выпустить и каких. В опЧем как там в писании? Стучите и вам откроют ;)

Так, краще напишіть нам через додаток, щоб ми все перевірили і замовили картку в правильне відділення. Спочатку повинно перевипускатись у відділення Укрпошти, але можна змінити і на відділення банку
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:10

  lubopytnaya написав:
Ми оновилися!
Це бета-версія нового сайту Альфа-Банку.

Сразу НЕТ!
Порнография какая-то, а не сайт.

Ну, всё... "Пропал калабуховский дом" :cry:
Вот зачем ломать то, что хорошо работало?


А что старый был удобней? :?
Помнится его так же "радостно" встречали. )
Имхо интерфейс то дело привычки.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:13

  Alfa_Bank написав:
  kulikrom написав:Не могу тоже открыть такую карту. Вчера, при более внимательном рассмотрении Альфа мобайл, я нашёл кнопку - открыть валютную карту. Отложил решение на 1-е число, но, увы, сегодня этой кнопки тоже нет. По рекомендации коллеги попробовал через валютообмен - тоже получаю ошибку. И, поддержка, как и коллеге, пытается впарить текущий счет через Сенс или пакетную дебетку.
Прошу офф.преда дать разъяснение, есть возможность открыть Фаст кард или нет?

Створив заявку по цій проблемі та передав в ІТ-відділ для аналізу. Потім по результату відпишу

Через Альфа-мобайл більше неможливо оформити Фаст картку
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:16

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:А что старый был удобней?

Да.
ingtrans
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Повідомлень: 3112
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:26

  lubopytnaya написав:
Ми оновилися!
Це бета-версія нового сайту Альфа-Банку.

Сразу НЕТ!
Порнография какая-то, а не сайт.

Ну, всё... "Пропал калабуховский дом" :cry:
Вот зачем ломать то, что хорошо работало?


под планшеты и книжки

тенденция - ничего не поделаешь
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:28

  cohan написав:
  lubopytnaya написав:
Ми оновилися!
Це бета-версія нового сайту Альфа-Банку.

Сразу НЕТ!
Порнография какая-то, а не сайт.

Ну, всё... "Пропал калабуховский дом" :cry:
Вот зачем ломать то, что хорошо работало?


под планшеты и книжки

тенденция - ничего не поделаешь

Главное, шо скролл зациклили. Теперь мона вечно крутить и искать, шо тебе нуна :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:37

  cohan написав:под планшеты и книжки
тенденция - ничего не поделаешь

Под планшеты и книжки и раньше была тенденция делать. Но отдельный. Всё таки понимали, что для писюка с большим экраном, клавиатурой и мышкой с колёсиком и для смартфона, где нужно пальцем по мелкому экрану тыкать, должно быть совсем разное UI. И даже на смартфоне в броузере была очень актуальной галка "Use desktop version". А тут для писюка - это сущий эргономический кошмар. Впрочем, если old.alfabank.ua останется работающим, то и ладно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:38

сайт банка- табличка из двух колонок
продукт тариф
и всем будет хорошо :)
v57
 
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