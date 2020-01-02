cohan написав:под планшеты и книжки тенденция - ничего не поделаешь
Под планшеты и книжки и раньше была тенденция делать. Но отдельный. Всё таки понимали, что для писюка с большим экраном, клавиатурой и мышкой с колёсиком и для смартфона, где нужно пальцем по мелкому экрану тыкать, должно быть совсем разное UI. И даже на смартфоне в броузере была очень актуальной галка "Use desktop version". А тут для писюка - это сущий эргономический кошмар. Впрочем, если old.alfabank.ua останется работающим, то и ладно.
писюков все меньше, даже десктопные ОС в сторону планшетизации движутся
раздражает конечно, с СЕО возиться тоже приходится, но что поделать...
Alfa_Bank написав:Через Альфа-мобайл більше неможливо оформити Фаст картку
А через что можно?
Почему нельзя было разместить на сайте новость, что с такого-то числа оформление этих карт недоступно будет. Вместо этого банк по тихому всё свернул, первая линия поддержки не в курсе и статьи в базе знаний не исправили.
Alfa_Bank, ваша Спарта явно слабо продумывает свои процессы.
Alfa_Bank написав:Через Альфа-мобайл більше неможливо оформити Фаст картку
А через что можно?
Почему нельзя было разместить на сайте новость, что с такого-то числа оформление этих карт недоступно будет. Вместо этого банк по тихому всё свернул, первая линия поддержки не в курсе и статьи в базе знаний не исправили.
Alfa_Bank, ваша Спарта явно слабо продумывает свои процессы.
Зараз вже взагалі Фаст картку не вийде оформити. Щоб актуалізували базу знань я вже запит також передав, тому інформація буде оновлена найближчим часом