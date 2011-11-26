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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9896989798989899>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:58

  moveton написав:
  cohan написав:под планшеты и книжки
тенденция - ничего не поделаешь

Под планшеты и книжки и раньше была тенденция делать. Но отдельный. Всё таки понимали, что для писюка с большим экраном, клавиатурой и мышкой с колёсиком и для смартфона, где нужно пальцем по мелкому экрану тыкать, должно быть совсем разное UI. И даже на смартфоне в броузере была очень актуальной галка "Use desktop version". А тут для писюка - это сущий эргономический кошмар. Впрочем, если old.alfabank.ua останется работающим, то и ладно.


писюков все меньше, даже десктопные ОС в сторону планшетизации движутся

раздражает конечно, с СЕО возиться тоже приходится, но что поделать...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:08

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Через Альфа-мобайл більше неможливо оформити Фаст картку
А через что можно?

Почему нельзя было разместить на сайте новость, что с такого-то числа оформление этих карт недоступно будет. Вместо этого банк по тихому всё свернул, первая линия поддержки не в курсе и статьи в базе знаний не исправили.

Alfa_Bank, ваша Спарта явно слабо продумывает свои процессы.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:21

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Через Альфа-мобайл більше неможливо оформити Фаст картку
А через что можно?

Почему нельзя было разместить на сайте новость, что с такого-то числа оформление этих карт недоступно будет. Вместо этого банк по тихому всё свернул, первая линия поддержки не в курсе и статьи в базе знаний не исправили.

Alfa_Bank, ваша Спарта явно слабо продумывает свои процессы.

Зараз вже взагалі Фаст картку не вийде оформити. Щоб актуалізували базу знань я вже запит також передав, тому інформація буде оновлена найближчим часом
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:58

А заканчивающуюся по сроку фасткард перевыпустят? А в случае повреждения, утраты карты?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:58

  Alfa_Bank написав:Через Альфа-мобайл більше неможливо оформити Фаст картку

А через что ее можно оформить?
Возможно ли сейчас к Ультре выпустить платную допку в евро?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:06

Re: Альфа-Банк

Water, читай выше. Фасткард всё. Банк её уже не оформляет. По тихому свернули...

Фактически, это в стиле Альфа. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:17

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:заканчивающуюся по сроку фасткард перевыпустят? А в случае повреждения, утраты карты?

Так, перевипуск буде на Фаст картку
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:18

  MASolomko написав:Water, читай выше. Фасткард всё. Банк её уже не оформляет. По тихому свернули...

Фактически, это в стиле Альфа. :(

В базі знань оновили інформацію
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:29

  MASolomko написав:Water, читай выше. Фасткард всё. Банк её уже не оформляет. По тихому свернули...

Фактически, это в стиле Альфа. :(

Зняли з продаж продукт...це бізнес.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05

  Alfa_Bank написав:Зараз вже взагалі Фаст картку не вийде оформити. Щоб актуалізували базу знань я вже запит також передав, тому інформація буде оновлена найближчим часом


эта карта задумывалась как карта для быстрого онлайн обмена валюты.
типа если у вас только гривневый комфорт - оформите фаст онлайн и меняйте валюту.
а теперь как менять валюту онлайн если на руках только гривневая карта?
тот же хамон например распиареный.
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