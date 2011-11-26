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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9896989798989899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:29

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Зараз вже взагалі Фаст картку не вийде оформити. Щоб актуалізували базу знань я вже запит також передав, тому інформація буде оновлена найближчим часом


эта карта задумывалась как карта для быстрого онлайн обмена валюты.
типа если у вас только гривневый комфорт - оформите фаст онлайн и меняйте валюту.
а теперь как менять валюту онлайн если на руках только гривневая карта?
тот же хамон например распиареный.

Поддержка 1 октября рекомендовала открыть либо текущий в этой валюте (я так понимаю валютообмен будет реализован на него), либо виртальную пакетную карту которая скорее всего будет платной. Но как тут писали 50 грн. за карту не такие большие деньги если карта реально нужна
Flamingo
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  #<1 ... 9896989798989899
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