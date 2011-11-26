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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9896989798989899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:29

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Зараз вже взагалі Фаст картку не вийде оформити. Щоб актуалізували базу знань я вже запит також передав, тому інформація буде оновлена найближчим часом


эта карта задумывалась как карта для быстрого онлайн обмена валюты.
типа если у вас только гривневый комфорт - оформите фаст онлайн и меняйте валюту.
а теперь как менять валюту онлайн если на руках только гривневая карта?
тот же хамон например распиареный.

Поддержка 1 октября рекомендовала открыть либо текущий в этой валюте (я так понимаю валютообмен будет реализован на него), либо виртальную пакетную карту которая скорее всего будет платной. Но как тут писали 50 грн. за карту не такие большие деньги если карта реально нужна
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:10

Alfa_Bank :?:
  Ромасик написав:если я недавно писал заявление на понижение лимита на другой карте, то можно заявление откатить и/или передать срезанную сумму на хамелеон?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:17

  Flamingo написав:либо виртальную пакетную карту которая скорее всего будет платной. Но как тут писали 50 грн. за карту не такие большие деньги если карта реально нужна

50 грн единоразово - это только, если уже есть пакет, но хочется ещё одну валютную карту. А если только хамон, то уже нужно оформлять пакет, что уже влетает в 25 грн в месяц, если не заморачиваться с выполнением условий бесплатного пакета. Если предполагается, что основная карта - это хамон, то уже эти условия выполняются совсем не естественно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:49

  moveton написав:
  Flamingo написав:либо виртальную пакетную карту которая скорее всего будет платной. Но как тут писали 50 грн. за карту не такие большие деньги если карта реально нужна

50 грн единоразово - это только, если уже есть пакет, но хочется ещё одну валютную карту. А если только хамон, то уже нужно оформлять пакет, что уже влетает в 25 грн в месяц, если не заморачиваться с выполнением условий бесплатного пакета. Если предполагается, что основная карта - это хамон, то уже эти условия выполняются совсем не естественно.

Ну сам хамон для новичков появился только в августе. Кому алла не была нужна раньше и кто зашёл чисто на хам.он - тому и фасткард нужен как зайцу пятая лапа. Ну разве что кто-то из старых клиентов решил с появлением хам.она чутка сьэкономить и закрыть пакетку так кто ж ему доХтУр ;). Но таких я думаю не так много а кто использует альфу для валютообмена у тех и пакетки остаются и фасткарды открыты в свое время
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:04

  Flamingo написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Зараз вже взагалі Фаст картку не вийде оформити. Щоб актуалізували базу знань я вже запит також передав, тому інформація буде оновлена найближчим часом


эта карта задумывалась как карта для быстрого онлайн обмена валюты.
типа если у вас только гривневый комфорт - оформите фаст онлайн и меняйте валюту.
а теперь как менять валюту онлайн если на руках только гривневая карта?
тот же хамон например распиареный.

Поддержка 1 октября рекомендовала открыть либо текущий в этой валюте (я так понимаю валютообмен будет реализован на него), либо виртальную пакетную карту которая скорее всего будет платной. Но как тут писали 50 грн. за карту не такие большие деньги если карта реально нужна

50 за выпуск не проблема, но оно потянет за собой необходимость открытия пакета. Комфорта нет, т.е. минимум четвертак в месяц уже.
Раньше Фаст почему давали: у клиента в любом случае была гривневая пакетная карта. А сейчас появился дебетовый Хамон и можно обходиться без пакетов.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:13

  Flamingo написав:Ну сам хамон для новичков появился только в августе. Кому алла не была нужна раньше и кто зашёл чисто на хам.он - тому и фасткард нужен как зайцу пятая лапа. Ну разве что кто-то из старых клиентов решил с появлением хам.она чутка сьэкономить и закрыть пакетку так кто ж ему доХтУр ;). Но таких я думаю не так много а кто использует альфу для валютообмена у тех и пакетки остаются и фасткарды открыты в свое время

Ну я пример новичка. Я в аллу на сенсационный бонус зашёл, заведя пакет, и уже собирался сваливать, когда бонус прикроют, а тут вдруг хамон и ставки депозитов и КБ повысили, да и сенсационный продлили пока. Появился смысл основную активность вести через аллу, а не через моню. Тут-то бы и валюту менять иногда потому, что курсу у аллы обычно выгоднее, но получается, что для этого нужно держать пакет, а это чисто для валютообмена уже напрягает. Фасткард бы мне лучше зашёл, но кто ж знал, что его вот так без предупреждений утогосят :cry:

Был ли пакет раньше - это как раз не важно. Завести новый не сложно. Но не делать же это каждый раз, когда захочется валюту поменять, а потом закрывать.
moveton
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