Додано: Чет 07 жов, 2021 13:13

Flamingo написав: Ну сам хамон для новичков появился только в августе. Кому алла не была нужна раньше и кто зашёл чисто на хам.он - тому и фасткард нужен как зайцу пятая лапа. Ну разве что кто-то из старых клиентов решил с появлением хам.она чутка сьэкономить и закрыть пакетку так кто ж ему доХтУр . Но таких я думаю не так много а кто использует альфу для валютообмена у тех и пакетки остаются и фасткарды открыты в свое время Ну сам хамон для новичков появился только в августе. Кому алла не была нужна раньше и кто зашёл чисто на хам.он - тому и фасткард нужен как зайцу пятая лапа. Ну разве что кто-то из старых клиентов решил с появлением хам.она чутка сьэкономить и закрыть пакетку так кто ж ему доХтУр. Но таких я думаю не так много а кто использует альфу для валютообмена у тех и пакетки остаются и фасткарды открыты в свое время

Ну я пример новичка. Я в аллу на сенсационный бонус зашёл, заведя пакет, и уже собирался сваливать, когда бонус прикроют, а тут вдруг хамон и ставки депозитов и КБ повысили, да и сенсационный продлили пока. Появился смысл основную активность вести через аллу, а не через моню. Тут-то бы и валюту менять иногда потому, что курсу у аллы обычно выгоднее, но получается, что для этого нужно держать пакет, а это чисто для валютообмена уже напрягает. Фасткард бы мне лучше зашёл, но кто ж знал, что его вот так без предупреждений утогосятБыл ли пакет раньше - это как раз не важно. Завести новый не сложно. Но не делать же это каждый раз, когда захочется валюту поменять, а потом закрывать.