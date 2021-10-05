RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9898989999009901>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:05

Re: Альфа-Банк

Ладно, спросим еще раз.
Уважаемый представитель банка!
Возможно ли сейчас выпустить платную дополнительную карту в евро для открытого пакета Ультра?
Огромное спасибо за ответ.
Water
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 06.03.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:07

  demichh написав:Исчезла возможность оформить рассрочку в истории. Почему, еще же не прошла расчетная дата?


срок возможности оформить рассрочку никак не привязан к РД.
если не ошибаюсь - на это дается две недели.
mephala
 
Повідомлень: 7257
З нами з: 07.04.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:08

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:В базі знань оновили інформацію
Какие-то плюшки за уведомление на данный косяк банка не предусмотрены? :)

Тільки наша подяка😉
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10998
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:10

  Striker написав:Пакетка вообще топовая карта
- как по мне, непотріб.

В чате СС обещали в мыло запрос на фидбек, уж очень хочется выписать банку за подлое поведение с фаст. Действительно читают? Если негативная оценка, перезванивают уточнить?
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 14.09.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:11

  Water написав:Ладно, спросим еще раз.
Уважаемый представитель банка!
Возможно ли сейчас выпустить платную дополнительную карту в евро для открытого пакета Ультра?
Огромное спасибо за ответ.

Додаткову карту можна відкрити тільки до нового пакета, до Ultra вже не можна.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10998
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:13

  Ромасик написав:Alfa_Bank :?:
  Ромасик написав:если я недавно писал заявление на понижение лимита на другой карте, то можно заявление откатить и/или передать срезанную сумму на хамелеон?

Якщо ліміт ще не понизили, то ще можна спробувати відмінити заявку. Напишіть в приватні😉
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10998
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:22

  Alfa_Bank написав:Додаткову карту можна відкрити тільки до нового пакета, до Ultra вже не можна.

Fast card нетути, к Ультре нельзя... Это какой-то позор.
А вообще можно хоть какую-нибудь выпустить карту в евро, без перевыпуска Ультры?
Water
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 06.03.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:26

  kulikrom написав:
  Striker написав:Пакетка вообще топовая карта
- как по мне, непотріб.

Да ладно:

- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП);
- если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка;
- юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon;
- для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае;
- потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.

Непотриб говорите? :)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2402
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2022 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
26
11
25
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:30

Re: Альфа-Банк

Яка процедура зараз, щоб відкрити вайт новому кліенту?
У відділенні як раніше можна?
Прораб
 
Повідомлень: 227
З нами з: 02.03.19
Подякував: 240 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:58

Striker
да, согласен, с багажом (Коко, Фаст, кредитный Хамелеон) - наверно удобно. Всё, вышеперечисленное, я реализую с иными картами, разве что орехи за это не получаю, от Альфы не кредитуюсь, да в Альфе валюту не храню, так как Фаст выпустить подлый банк не хочет.
Дабы не обижались, поясню - я и коллеги подняли вопрос по Фасту с с момента выпуска и получения дебетного Хамелеона. А банк, вместо того, чтобы верно строить свои стратегические планы, тупо спрятавшись за якобы поломку ПО, больше недели морочил голову и только сегодня сказал - не смогу. Потому - подлец!
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 14.09.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9898989999009901>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77, moveton, V2 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4977, 4978, 4979
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49781 6815433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 16:17
stas_rst
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 30, 31, 32
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
310 78087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 14:51
lubopytnaya
Банк Власний Рахунок 1, 2, 3
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
21 7918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 14:42
unknownurl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99004)
07.10.2021 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.