Додано: Чет 07 жов, 2021 15:58

Striker

да, согласен, с багажом (Коко, Фаст, кредитный Хамелеон) - наверно удобно. Всё, вышеперечисленное, я реализую с иными картами, разве что орехи за это не получаю, от Альфы не кредитуюсь, да в Альфе валюту не храню, так как Фаст выпустить подлый банк не хочет.

Дабы не обижались, поясню - я и коллеги подняли вопрос по Фасту с с момента выпуска и получения дебетного Хамелеона. А банк, вместо того, чтобы верно строить свои стратегические планы, тупо спрятавшись за якобы поломку ПО, больше недели морочил голову и только сегодня сказал - не смогу. Потому - подлец!