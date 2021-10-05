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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:05
Ладно, спросим еще раз.
Уважаемый представитель банка!
Возможно ли сейчас выпустить платную дополнительную карту в евро для открытого пакета Ультра?
Огромное спасибо за ответ.
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Water
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:07
demichh написав:
Исчезла возможность оформить рассрочку в истории. Почему, еще же не прошла расчетная дата?
срок возможности оформить рассрочку никак не привязан к РД.
если не ошибаюсь - на это дается две недели.
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mephala
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:08
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
В базі знань оновили інформацію
Какие-то плюшки за уведомление на данный косяк банка не предусмотрены?
Тільки наша подяка😉
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:10
Striker написав:
Пакетка вообще топовая карта
- как по мне, непотріб.
В чате СС обещали в мыло запрос на фидбек, уж очень хочется выписать банку за подлое поведение с фаст. Действительно читают? Если негативная оценка, перезванивают уточнить?
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kulikrom
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:11
Water написав:
Ладно, спросим еще раз.
Уважаемый представитель банка!
Возможно ли сейчас выпустить платную дополнительную карту в евро для открытого пакета Ультра?
Огромное спасибо за ответ.
Додаткову карту можна відкрити тільки до нового пакета, до Ultra вже не можна.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:13
Якщо ліміт ще не понизили, то ще можна спробувати відмінити заявку. Напишіть в приватні😉
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:22
Alfa_Bank написав:
Додаткову карту можна відкрити тільки до нового пакета, до Ultra вже не можна.
Fast card нетути, к Ультре нельзя... Это какой-то позор.
А вообще можно хоть какую-нибудь выпустить карту в евро, без перевыпуска Ультры?
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Water
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:26
kulikrom написав: Striker написав:
Пакетка вообще топовая карта
- как по мне, непотріб.
Да ладно:
- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП);
- если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка;
- юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon;
- для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае;
- потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.
Непотриб говорите?
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Striker
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:30
Яка процедура зараз, щоб відкрити вайт новому кліенту?
У відділенні як раніше можна?
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Прораб
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:58
Striker
да, согласен, с багажом (Коко, Фаст, кредитный Хамелеон) - наверно удобно. Всё, вышеперечисленное, я реализую с иными картами, разве что орехи за это не получаю, от Альфы не кредитуюсь, да в Альфе валюту не храню, так как Фаст выпустить подлый банк не хочет.
Дабы не обижались, поясню - я и коллеги подняли вопрос по Фасту с с момента выпуска и получения дебетного Хамелеона. А банк, вместо того, чтобы верно строить свои стратегические планы, тупо спрятавшись за якобы поломку ПО, больше недели морочил голову и только сегодня сказал - не смогу. Потому - подлец!
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kulikrom
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