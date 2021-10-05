Відкривайте поточний в валюті і Ощадний.
З поточного можна депо відкривати і прОцент 14 днів відлежувати на Ощадному.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:05
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:08
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:12
То пан також надасть пораду, яким чином сплачувати з того поточного, наприклад на Аліекспрес? А також, яким чином в кеш виходити, оскільки я розумію, тільки після отримання ордеру від менеджера, а на хіба мені дві черги в такому випадку?
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:26
Я три месяца назад через отделение и инициировался. Думаю, что и сейчас можно. Но нужно понимать, что само оформление один фиг происходит через видеозвонок в Sense. Особенности того, что делаешь это в отделении:
- общаешься с красивыми любезными девушками. Заодно повышаешь им профессиональный уровень потому, что обычно далеко не на все тематические вопросы они знают ответы;
- Sense можно запустить на их планшете, а не на твоём. Для меня это было важно потому, что на моём смартфоне почему-то регистрация через Sense сразу выдавала "что-то пошло не так". А с их планшета зарегался и потом Sense у меня уже работает;
- документы отфотографируют за тебя. Правда, заодно по старой привычке снимут с них и бумажные копии и заставят в куче мест расписаться;
- пластик и договора на бумаге получаешь сразу.
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