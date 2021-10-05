Додано: Чет 07 жов, 2021 16:26

Прораб написав: Яка процедура зараз, щоб відкрити вайт новому кліенту?

У відділенні як раніше можна? Яка процедура зараз, щоб відкрити вайт новому кліенту?У відділенні як раніше можна?

Я три месяца назад через отделение и инициировался. Думаю, что и сейчас можно. Но нужно понимать, что само оформление один фиг происходит через видеозвонок в Sense. Особенности того, что делаешь это в отделении:- общаешься с красивыми любезными девушками. Заодно повышаешь им профессиональный уровень потому, что обычно далеко не на все тематические вопросы они знают ответы;- Sense можно запустить на их планшете, а не на твоём. Для меня это было важно потому, что на моём смартфоне почему-то регистрация через Sense сразу выдавала "что-то пошло не так". А с их планшета зарегался и потом Sense у меня уже работает;- документы отфотографируют за тебя. Правда, заодно по старой привычке снимут с них и бумажные копии и заставят в куче мест расписаться;- пластик и договора на бумаге получаешь сразу.