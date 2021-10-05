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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:05
kulikrom написав:
Фаст выпустить подлый банк не хочет.
Відкривайте поточний в валюті і Ощадний.
З поточного можна депо відкривати і прОцент 14 днів відлежувати на Ощадному.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:12
Квесторе_поверніться написав:
Відкривайте поточний в валюті і Ощадний.
То пан також надасть пораду, яким чином сплачувати з того поточного, наприклад на Аліекспрес? А також, яким чином в кеш виходити, оскільки я розумію, тільки після отримання ордеру від менеджера, а на хіба мені дві черги в такому випадку?
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kulikrom
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:26
Прораб написав:
Яка процедура зараз, щоб відкрити вайт новому кліенту?
У відділенні як раніше можна?
Я три месяца назад через отделение и инициировался. Думаю, что и сейчас можно. Но нужно понимать, что само оформление один фиг происходит через видеозвонок в Sense. Особенности того, что делаешь это в отделении:
- общаешься с красивыми любезными девушками. Заодно повышаешь им профессиональный уровень потому, что обычно далеко не на все тематические вопросы они знают ответы;
- Sense можно запустить на их планшете, а не на твоём. Для меня это было важно потому, что на моём смартфоне почему-то регистрация через Sense сразу выдавала "что-то пошло не так". А с их планшета зарегался и потом Sense у меня уже работает;
- документы отфотографируют за тебя. Правда, заодно по старой привычке снимут с них и бумажные копии и заставят в куче мест расписаться;
- пластик и договора на бумаге получаешь сразу.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:41
Чекаю вас в приватних повідомленнях, перевірю що та як там)
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:55
Alfa_Bank написав: MASolomko написав:
Какие-то плюшки за уведомление на данный косяк банка не предусмотрены?
Тільки наша подяка😉
Могли бы и небольшой кредитный лимитик на Caméléon дать при оформлении
Такая поляка точно зашла б мне. А то вы скромные )
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:08
kulikrom написав: Квесторе_поверніться написав:
Відкривайте поточний в валюті і Ощадний.
То пан також надасть пораду, яким чином сплачувати з того поточного, наприклад на Аліекспрес? А також, яким чином в кеш виходити, оскільки я розумію, тільки після отримання ордеру від менеджера, а на хіба мені дві черги в такому випадку?
Забудьте про Аліекспрес і іноді в 2 чергах слід постояти.
Інакше клопіт з картою...її ж юзати потрібно іноді.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:19
MASolomko написав: Alfa_Bank написав: MASolomko написав:
Какие-то плюшки за уведомление на данный косяк банка не предусмотрены?
Тільки наша подяка😉
Могли бы и небольшой кредитный лимитик на Caméléon дать при оформлении
Такая поляка точно зашла б мне. А то вы скромные )
Та вааще Алке нуна взять за правило: 50 орехов за любой затык от форумчанина.
А серьезную проблему мона и 1000 насыпать
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Amethyst
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