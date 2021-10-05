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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899990099019902>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:05

Re: Альфа-Банк

  kulikrom написав:Фаст выпустить подлый банк не хочет.

Відкривайте поточний в валюті і Ощадний.
З поточного можна депо відкривати і прОцент 14 днів відлежувати на Ощадному.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:08

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:если я недавно писал заявление на понижение лимита на другой карте, то можно заявление откатить и/или передать срезанную сумму на хамелеон?


Приєднуюсь до питання-прохання :!: ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:12

  Квесторе_поверніться написав:Відкривайте поточний в валюті і Ощадний.

То пан також надасть пораду, яким чином сплачувати з того поточного, наприклад на Аліекспрес? А також, яким чином в кеш виходити, оскільки я розумію, тільки після отримання ордеру від менеджера, а на хіба мені дві черги в такому випадку?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:26

  Прораб написав:Яка процедура зараз, щоб відкрити вайт новому кліенту?
У відділенні як раніше можна?

Я три месяца назад через отделение и инициировался. Думаю, что и сейчас можно. Но нужно понимать, что само оформление один фиг происходит через видеозвонок в Sense. Особенности того, что делаешь это в отделении:
- общаешься с красивыми любезными девушками. Заодно повышаешь им профессиональный уровень потому, что обычно далеко не на все тематические вопросы они знают ответы;
- Sense можно запустить на их планшете, а не на твоём. Для меня это было важно потому, что на моём смартфоне почему-то регистрация через Sense сразу выдавала "что-то пошло не так". А с их планшета зарегался и потом Sense у меня уже работает;
- документы отфотографируют за тебя. Правда, заодно по старой привычке снимут с них и бумажные копии и заставят в куче мест расписаться;
- пластик и договора на бумаге получаешь сразу.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:41

  V2 написав:
  Ромасик написав:если я недавно писал заявление на понижение лимита на другой карте, то можно заявление откатить и/или передать срезанную сумму на хамелеон?


Приєднуюсь до питання-прохання :!: ;)

Чекаю вас в приватних повідомленнях, перевірю що та як там)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:55

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Какие-то плюшки за уведомление на данный косяк банка не предусмотрены? :)

Тільки наша подяка😉

Могли бы и небольшой кредитный лимитик на Caméléon дать при оформлении ;) Такая поляка точно зашла б мне. А то вы скромные )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:08

  kulikrom написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відкривайте поточний в валюті і Ощадний.

То пан також надасть пораду, яким чином сплачувати з того поточного, наприклад на Аліекспрес? А також, яким чином в кеш виходити, оскільки я розумію, тільки після отримання ордеру від менеджера, а на хіба мені дві черги в такому випадку?

Забудьте про Аліекспрес і іноді в 2 чергах слід постояти.
Інакше клопіт з картою...її ж юзати потрібно іноді.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:19

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Какие-то плюшки за уведомление на данный косяк банка не предусмотрены? :)

Тільки наша подяка😉

Могли бы и небольшой кредитный лимитик на Caméléon дать при оформлении ;) Такая поляка точно зашла б мне. А то вы скромные )

Та вааще Алке нуна взять за правило: 50 орехов за любой затык от форумчанина.
А серьезную проблему мона и 1000 насыпать :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:44

  moveton написав:- Sense можно запустить на их планшете, а не на твоём. Для меня это было важно потому, что на моём смартфоне почему-то регистрация через Sense сразу выдавала "что-то пошло не так"

Ну-ну. Может они и пароль за Вас вводили? Впрочем, это не важно, Вам же не интересно, запоминается он в устройстве или нет.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:47

  Amethyst написав:Та вааще Алке нуна взять за правило: 50 орехов за любой затык от форумчанина.
А серьезную проблему мона и 1000 насыпать :P

Откуда их стока взять? У нас столько орехов не растет. Кроме того им и самим кушать хочется.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 07 жов, 2021 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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