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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899990099019902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:56

  Striker написав:
  kulikrom написав:
  Striker написав:Пакетка вообще топовая карта
- как по мне, непотріб.

Да ладно:

- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП);
- если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка;
- юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon;
- для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае;
- потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.

Непотриб говорите? :)

Мда, чим би дитя не тішилось (прошу не обижаться). То ли дело было раньше, когда были просто карты. А не отдельно для орехов, обмена валют, очистки снега с лобового стекла и т.д.
newbie
 
Повідомлень: 6491
З нами з: 22.06.15
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  #<1 ... 9899990099019902
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