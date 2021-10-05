Striker написав:
Да ладно:
- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП);
- если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка;
- юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon;
- для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае;
- потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.
Непотриб говорите?
Мда, чим би дитя не тішилось (прошу не обижаться). То ли дело было раньше, когда были просто карты. А не отдельно для орехов, обмена валют, очистки снега с лобового стекла и т.д.