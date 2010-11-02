Додано: Чет 07 жов, 2021 22:18

Striker написав: А кому надо просто карты - это в Приват) А кому надо просто карты - это в Приват)

Да? А я думал это они начали делить карты на универсальные, для выплат, голды, платины и т.д. Потом может их кто-то и превзошел в этой дурне, но то уже пакеты и там как только не изголялись. Ну Гороховский еще чугунную придумал. А тут ему 50 грн жлобятся заплатить.Ему за один полет мысли нужно тысячи отваливать, но опять же оговорюсь, что я его не хвалю. Я не буду ничего покупать у человека, который может не сам лично, но сотоварищи участвовал в краже у нас всех 170 млрд грн. Сколько из них досталось ему лично, опустим. Но какой бы он не был талантливый художник, меня такой талант не восхищает.