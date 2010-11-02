- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП); - если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка; - юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon; - для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае; - потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.
Непотриб говорите?
Мда, чим би дитя не тішилось (прошу не обижаться). То ли дело было раньше, когда были просто карты. А не отдельно для орехов, обмена валют, очистки снега с лобового стекла и т.д.
newbie написав:Мда, чим би дитя не тішилось (прошу не обижаться). То ли дело было раньше, когда были просто карты. А не отдельно для орехов, обмена валют, очистки снега с лобового стекла и т.д.
Так а чего отдельно, как раз в одной в гривневой пакетке собран весь нужный функционал. Да, кстати, кэшбэк тоже вывожу на White, потом дёргаю на Пенсионку Форварда (можно добавить в список). А кому надо просто карты - это в Приват)
Коллеги, напомните, когда ждать кешбек на метро? Update.
50 % вартості кожної поїздки (але не більше 248,5 бонуса) за проїзд у метрополітені м. Харкова у період з 01.09.2021 – 30.09.2021 року – буде компенсовано на бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» в період з 05.10.2021 – 10.10.2021
Striker написав:А кому надо просто карты - это в Приват)
Да? А я думал это они начали делить карты на универсальные, для выплат, голды, платины и т.д. Потом может их кто-то и превзошел в этой дурне, но то уже пакеты и там как только не изголялись. Ну Гороховский еще чугунную придумал. А тут ему 50 грн жлобятся заплатить.
Ему за один полет мысли нужно тысячи отваливать, но опять же оговорюсь, что я его не хвалю. Я не буду ничего покупать у человека, который может не сам лично, но сотоварищи участвовал в краже у нас всех 170 млрд грн. Сколько из них досталось ему лично, опустим. Но какой бы он не был талантливый художник, меня такой талант не восхищает.