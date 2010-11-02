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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899990099019902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:56

  Striker написав:
  kulikrom написав:
  Striker написав:Пакетка вообще топовая карта
- как по мне, непотріб.

Да ладно:

- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП);
- если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка;
- юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon;
- для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае;
- потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.

Непотриб говорите? :)

Мда, чим би дитя не тішилось (прошу не обижаться). То ли дело было раньше, когда были просто карты. А не отдельно для орехов, обмена валют, очистки снега с лобового стекла и т.д.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:53

  newbie написав:Мда, чим би дитя не тішилось (прошу не обижаться). То ли дело было раньше, когда были просто карты. А не отдельно для орехов, обмена валют, очистки снега с лобового стекла и т.д.

Так а чего отдельно, как раз в одной в гривневой пакетке собран весь нужный функционал. Да, кстати, кэшбэк тоже вывожу на White, потом дёргаю на Пенсионку Форварда (можно добавить в список). А кому надо просто карты - это в Приват)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:10

Коллеги, напомните, когда ждать кешбек на метро?
Update.
50 % вартості кожної поїздки (але не більше 248,5 бонуса) за проїзд у метрополітені м. Харкова у період з 01.09.2021 – 30.09.2021 року – буде компенсовано на бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» в період з 05.10.2021 – 10.10.2021
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:18

  Striker написав:А кому надо просто карты - это в Приват)

Да? А я думал это они начали делить карты на универсальные, для выплат, голды, платины и т.д. Потом может их кто-то и превзошел в этой дурне, но то уже пакеты и там как только не изголялись. Ну Гороховский еще чугунную придумал. А тут ему 50 грн жлобятся заплатить.

Ему за один полет мысли нужно тысячи отваливать, но опять же оговорюсь, что я его не хвалю. Я не буду ничего покупать у человека, который может не сам лично, но сотоварищи участвовал в краже у нас всех 170 млрд грн. Сколько из них досталось ему лично, опустим. Но какой бы он не был талантливый художник, меня такой талант не восхищает.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:51

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією.
от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ???
це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені?
може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:55

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Та прям, ничего там не надо заморачиваться. 5 минут за целый месяц потратить на 10 платежей - это такая тяжёлая задача.
Пакетка вообще топовая карта для самых разных задач.


Про какую пакетку идёт речь? (З.Ы., я тоже новичёк Альфы с хамоном)
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:57

  mephala написав:ОфПреду
як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією.
от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ???
це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені?
може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?

Як це не вказується?
Все є: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016942900
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:00

Эко-зп
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:11

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією.
от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ???
це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені?
може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?

Як це не вказується?
Все є: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016942900


у вас на скріні може й вказується а от у мене в додатку НІ.
хоча в МАБі вона є.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:27

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією.
от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ???
це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені?
може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?

Як це не вказується?
Все є: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016942900


у вас на скріні може й вказується а от у мене в додатку НІ.
хоча в МАБі вона є.

Можете надіслати скріншот?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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