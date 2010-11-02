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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9901990299039904>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:32

  Amid написав:
  Striker написав:Та прям, ничего там не надо заморачиваться. 5 минут за целый месяц потратить на 10 платежей - это такая тяжёлая задача.
Пакетка вообще топовая карта для самых разных задач.


Про какую пакетку идёт речь? (З.Ы., я тоже новичёк Альфы с хамоном)

нужная вещь под хамон
https://alfabank.ua/packages/paket-white
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:38

  Мизантрóп написав:
  Amid написав:
  Striker написав:Та прям, ничего там не надо заморачиваться. 5 минут за целый месяц потратить на 10 платежей - это такая тяжёлая задача.
Пакетка вообще топовая карта для самых разных задач.


Про какую пакетку идёт речь? (З.Ы., я тоже новичёк Альфы с хамоном)

нужная вещь под хамон
https://alfabank.ua/packages/paket-white

а там в пакете по 30000грн через банкомат выводить можно по каждой карте ? или сумарно ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:42

Re: Альфа-Банк

Шановні, підкажіть, які vr-окуляри краще брати для того щоб користуватись новим сайтом?)
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:46

  Alfa_Bank написав:Як це не вказується?
Все є: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016942900

Вообще-то:

1. Ваш Sense и старое приложение рисуют дату погашения для льготного периода обычно на 2-4 дня раньше РД.
2. Если РД 3-е число, а приложуха говорит, что нужно загаситься 1-го числа, то 1-го числа уже пропадает сумма задолженности для льготного периода и показывает только то, что мин. платеж внесён, если он внесён. В итоге, невнимательный юзер может подумать, что ничего не должен банке, а потом после РД Алка потирает ручки считая начисленные %. :)

Только не говорите, что Вы об этом не знали. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 08 жов, 2021 09:48, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:48

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:у вас на скріні може й вказується а от у мене в додатку НІ.
хоча в МАБі вона є.
А РД у тебя когда? Если в ближайшие дни, то Аллочка эту информацию убирает из приложения. Забота )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:54

  MASolomko написав:А РД у тебя когда? Если в ближайшие дни, то Аллочка эту информацию убирает из приложения. Забота )))

Разводилово, а не забота) Приходится по 2 раза делать скриншот задолженности после РД, чтобы уже наверняка. :mrgreen: Ещё есть смс с суммой для ЛП, если забыл записать в блокнотик или сделать скрин.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:56

Re: Альфа-Банк

  lamal написав:там в пакете по 30000грн через банкомат выводить можно по каждой карте ? или сумарно ?
вроде как по каждой,но хамон же нужен как кредитный,а пакетка,чтоб его гасить красиво секунда в секунду внутрибанком ну и для самых разных задач и троп :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 08 жов, 2021 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:00

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією.
от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ???
це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені?
може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?

Як це не вказується?
Все є: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016942900


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mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:02

mephala, мож переустановить апликуху? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:02

  Striker написав:
  Alfa_Bank написав:Як це не вказується?
Все є: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016942900

Вообще-то:

1. Ваш Sense и старое приложение рисуют дату погашения для льготного периода обычно на 2-4 дня раньше РД.
2. Если РД 3-е число, а приложуха говорит, что нужно загаситься 1-го числа, то 1-го числа уже пропадает сумма задолженности для льготного периода и показывает только то, что мин. платеж внесён, если он внесён. В итоге, невнимательный юзер может подумать, что ничего не должен банке, а потом после РД Алка потирает ручки считая начисленные %. :)

Только не говорите, что Вы об этом не знали. :mrgreen:


1)Так все правильно, дату малює додаток спеціально на кілька днів раніше, щоб сума встигала зараховуватись на рахунок. Бо поки не всі операції у нас проходять в режимі он-лайн.
2)Правильно зрозумів, якщо погасити мінімальний платіж, то зникає інформація про суму для пільгового періоду?
Alfa_Bank
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