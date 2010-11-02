1. Ваш Sense и старое приложение рисуют дату погашения для льготного периода обычно на 2-4 дня раньше РД. 2. Если РД 3-е число, а приложуха говорит, что нужно загаситься 1-го числа, то 1-го числа уже пропадает сумма задолженности для льготного периода и показывает только то, что мин. платеж внесён, если он внесён. В итоге, невнимательный юзер может подумать, что ничего не должен банке, а потом после РД Алка потирает ручки считая начисленные %.
Только не говорите, что Вы об этом не знали.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 08 жов, 2021 09:48, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:ОфПреду як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією. от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ??? це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені? може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?
1. Ваш Sense и старое приложение рисуют дату погашения для льготного периода обычно на 2-4 дня раньше РД. 2. Если РД 3-е число, а приложуха говорит, что нужно загаситься 1-го числа, то 1-го числа уже пропадает сумма задолженности для льготного периода и показывает только то, что мин. платеж внесён, если он внесён. В итоге, невнимательный юзер может подумать, что ничего не должен банке, а потом после РД Алка потирает ручки считая начисленные %.
Только не говорите, что Вы об этом не знали.
1)Так все правильно, дату малює додаток спеціально на кілька днів раніше, щоб сума встигала зараховуватись на рахунок. Бо поки не всі операції у нас проходять в режимі он-лайн. 2)Правильно зрозумів, якщо погасити мінімальний платіж, то зникає інформація про суму для пільгового періоду?