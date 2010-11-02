ну а ладошка нашоо
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:12
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:14
Я так понимаю, вопрос был вообще не про хамон, а про две дебетовки в белом пакете. Два отдельных счётчика по ним в Sense намекают, что и там тоже по каждой. Вот насчёт двух бесплатных снятий в отделении дело тёмное дают ли два по каждой карте. Sense это не показывает.
А для хамона вообще раздела с этими счётчиками нет. Нефиг клиенту просто так знать сколько ему ещё до границы, с которой начнут грабить.
Что хамон нужен, как кредитный, спору нет. Особенно, когда на нём кредитный лимит 0, как мне вчера подтвердили на пересмотре
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:15
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:18
mephala
Не знаю, что там у вас за внутренняя проблема, но у меня в Sense всё чётко и цифры льготного периода по двум кредиткам идентичны МАБ.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:24
я тихо офигеваю. как ИТ у вас вообще проблемы решает? ставит ситуативную заплатку не устраняя корень проблемы и нигде не документируя ничего?
эта проблема еще на мобайле была и там ее были устранили.
хотите сказать что тут она опять вылезла? т.е. на мобайле не устранили корень проблемы а чисто костыль подставили и нигде не записали о существующей проблеме! и на новой апликухе опять вылезла старая проблема так как ее не устранили?
а когда устраните на сэнсе снова костылем то потом в случае новой приложухи - старые проблемы?
ЗЫ
на мобайле у меня кстати показывает сейчас задолженность льготного периода в отличие от хваленого сэнса
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:24
1. Ой, всё.
2. Та я его (ОМП) вообще никогда не погашаю, кэшбэк то выводится на пакетку White, а так вроде всегда пишет, что ОМП внесён (может погашение рассрочек как-то засчитывается, хз). Но задолженность всегда пропадает, когда наступает дата типапогашения на несколько дней раньше.
Это у Вас ладошка, а у некоторых копыта.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 08 жов, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:25
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54
да. в случае принудительного гашения рассрочки вернувшиеся деньги на карту система почему то расценивает как гашение ОМП. но на размер задолженности расчетного периода никак не влияет. во всяком случае так раньше офпред поясняла.
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